Crimson Desert приготовиться: администрация CS.RIN подтвердила, что гипервизор-взломы Denuvo вернутся в ближайшие дни

Администрация портала CS.RIN рассказала о прогрессе в работе над документацией касательно использования взломов Denuvo с помощью гипервизора.

RessourectoR, администратор площадки, сообщил что уже написан черновик руководства, объясняющий механизм работы гипервизор-взломов и тех причин, по которым для них требуется отключать функции безопасности Windows. Документ призван помочь пользователям принимать осознанные решения без опоры на слухи и дезинформацию.

Сейчас черновик документации проходит тщательную проверку, и в ближайшее время ожидается его одобрение. По его словам, это позволит возобновить публикацию гипервизор-взломов на форуме уже в ближайшие дни. После этого разработчики продолжат и дальше совершенствовать документацию, но уже в менее активном режиме.

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на достигнутый прогресс в понимании технологии, радикально снизить уровень вмешательства в систему безопасности не удалось. Установка драйвера гипервизора по-прежнему требует серьезных уступок в защите ОС, и каждый пользователь должен самостоятельно оценить оправданность такого риска.

Для повышения доверия исходный код драйверов будет открыт, что позволит проводить независимый аудит.