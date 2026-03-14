ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 487 оценок

Crimson Desert приготовиться: администрация CS.RIN подтвердила, что гипервизор-взломы Denuvo вернутся в ближайшие дни

AceTheKing AceTheKing

Администрация портала CS.RIN рассказала о прогрессе в работе над документацией касательно использования взломов Denuvo с помощью гипервизора.

RessourectoR, администратор площадки, сообщил что уже написан черновик руководства, объясняющий механизм работы гипервизор-взломов и тех причин, по которым для них требуется отключать функции безопасности Windows. Документ призван помочь пользователям принимать осознанные решения без опоры на слухи и дезинформацию.

Сейчас черновик документации проходит тщательную проверку, и в ближайшее время ожидается его одобрение. По его словам, это позволит возобновить публикацию гипервизор-взломов на форуме уже в ближайшие дни. После этого разработчики продолжат и дальше совершенствовать документацию, но уже в менее активном режиме.

В заявлении подчеркивается, что, несмотря на достигнутый прогресс в понимании технологии, радикально снизить уровень вмешательства в систему безопасности не удалось. Установка драйвера гипервизора по-прежнему требует серьезных уступок в защите ОС, и каждый пользователь должен самостоятельно оценить оправданность такого риска.

Для повышения доверия исходный код драйверов будет открыт, что позволит проводить независимый аудит.

13
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
TX ZX

ждем

4
ilya178G

С одной стороны voices38 а с другой гипервизор как нормальный крэк. У денувы похоже тройничок наметилсч😅

4
Stinger5

Хоть что то чем ничего, но сам пока такое юзать не вижу смысла, игру купил и жду, еслиб не смог купить может и воспользовался бы этим гипервизором, и то только потому что от безисходности, а так вон войс начал ломать игры, может наконец наступит эра пиратов как в старые добрые)

1
shhelkun

Да до фени разрабам на этот гипер-трипервизор

1