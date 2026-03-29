Crimson Desert привлекает игроков даже спустя неделю после выхода - пиковый онлайн в Steam превысил 262 тысячи

Масштабная экшен-RPG Crimson Desert от Pearl Abyss продолжает удивлять: вместо привычного спада интереса после релизных выходных игра демонстрирует устойчивый рост аудитории.

Обычно одиночные проекты теряют значительную часть игроков уже спустя первые дни после запуска, однако Crimson Desert идёт против тренда. Если в день выхода пиковый онлайн в Steam составил 239 тысяч пользователей, то ко вторым выходным показатель вырос до 248 530 игроков.

Более того, по состоянию на сегодняшний день, 29 марта, игра установила новый рекорд — свыше 262 тысячи одновременно играющих, и эта цифра продолжает увеличиваться прямо сейчас. Такой рост интереса для однопользовательского проекта — редкость, особенно на фоне сдержанной реакции на релиз.

Коммерческий успех также подтверждает положительную динамику: суммарные продажи уже превысили 3 миллиона копий на всех платформах. Дополнительным сигналом стало рост стоимости акций издателя, которые ранее просели на фоне первых отзывов.

Несмотря на критику отдельных аспектов, Crimson Desert сумела удержать внимание аудитории и даже расширить её после старта. Это редкий пример, когда одиночная игра не только не теряет игроков, но и наращивает популярность, постепенно превращаясь в один из самых заметных релизов года.