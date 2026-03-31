Crimson Desert продолжает доминировать в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 24 по 31 марта 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Свежий чарт продаж Steam показал, что эхо весенней распродажи всё ещё ощущается: в десятку лидеров вновь вернулись Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V.
Среди платных проектов продолжается противостояние Crimson Desert и Slay the Spire 2 — первая снова заняла вершину чарта, закрепив успешный релиз. В то же время Steam Deck вернулся в топ-10 после кратковременного отсутствия.
Также в списке лучших оказались Cyberpunk 2077, ARC Raiders и другие популярные проекты, подтверждая, что классика и громкие новинки продолжают активно конкурировать за внимание игроков.
- Crimson Desert
- Slay the Spire 2
- Steam Deck
- Call of Duty: Modern Warfare
- Red Dead Redemption 2
- ARC Raiders
- Dead by Daylight
- Grand Theft Auto V Enhanced
- Cyberpunk 2077
- Ready or Not.
Щас фанаты ARC Raiders набегут говорить что кримсон шляпа с пустым миром ммо дро**льня
Во дела. Прогрев любителей игрулек от ИИ даже не планирует останавливаться.😄
Когда статтеры при включенной реконструкции лучей исправят, когда поиграю.