Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 1 024 оценки

Crimson Desert продолжает доминировать в чарте продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 24 по 31 марта 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Свежий чарт продаж Steam показал, что эхо весенней распродажи всё ещё ощущается: в десятку лидеров вновь вернулись Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V.

Среди платных проектов продолжается противостояние Crimson Desert и Slay the Spire 2 — первая снова заняла вершину чарта, закрепив успешный релиз. В то же время Steam Deck вернулся в топ-10 после кратковременного отсутствия.

Также в списке лучших оказались Cyberpunk 2077, ARC Raiders и другие популярные проекты, подтверждая, что классика и громкие новинки продолжают активно конкурировать за внимание игроков.

  1. Crimson Desert
  2. Slay the Spire 2
  3. Steam Deck
  4. Call of Duty: Modern Warfare
  5. Red Dead Redemption 2
  6. ARC Raiders
  7. Dead by Daylight
  8. Grand Theft Auto V Enhanced
  9. Cyberpunk 2077
  10. Ready or Not.
4
6
TrueKilluminati

Щас фанаты ARC Raiders набегут говорить что кримсон шляпа с пустым миром ммо дро**льня

4
Summor Ner

Во дела. Прогрев любителей игрулек от ИИ даже не планирует останавливаться.😄

3
Feliskotta

Когда статтеры при включенной реконструкции лучей исправят, когда поиграю.

Maxthon80
