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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 819 оценок

Crimson Desert продолжает избавляться от багов - обновление 2.05.00 исправило десятки проблем

butcher69 butcher69

Pearl Abyss выпустила обновление 2.05.00 для Crimson Desert. Главным нововведением стала поддержка дополнения Charting the Unknown на компьютерах Apple Mac. Одновременно разработчики исправили многочисленные ошибки, затрагивавшие задания, сражения, строительство, интерфейс и производительность. Патч уже доступен в Steam на PC и Mac.

Теперь владельцы Mac могут приобрести и загрузить Charting the Unknown непосредственно из меню покупки дополнений на стартовом экране. Ранее DLC было доступно на других платформах, а теперь география его распространения расширилась.

Значительная часть обновления посвящена исправлению проблем, способных мешать прохождению. В частности, устранена ошибка, из-за которой после использования определённых функций карты мог исчезнуть персонаж, необходимый для продолжения задания. Также исправлена головоломка Солнечного шпиля, которая иногда не засчитывала решение, если игрок взаимодействовал с последним кристаллом перед началом заключительной кат-сцены. Кроме того, после победы над Левиаканом теперь можно получить его чешую на острове Бергель, а некоторые сражения с боссами позволяют продолжить бой с последнего достигнутого этапа после выбора повторной попытки.

Отдельное внимание Pearl Abyss уделила строительству и обустройству жилья. Разработчики устранили проблемы с удалением комнат, перемещением между домами, размещением мебели и отменой строительных действий. Исправлены ошибки расчёта стоимости отделки, а также нестабильная частота кадров при прокладке дорожек на больших территориях. Теперь игра должна меньше зависать при приближении к построенным игроком домам.

Изменения затронули и повседневные игровые механики. Гарпунное ружьё после получения можно приобрести у торговца на месте для морской рыбалки, а при взаимодействии с неигровыми персонажами теперь разрешается дарить несколько предметов подряд без повторного открытия диалогового окна. На кораблях исправили отображение размеров судна на карте и добавили информацию о потере товаров при ремонте. Также уменьшено количество враждебных существ в нескольких морских регионах.

Наконец, обновление устраняет технические проблемы на видеокартах AMD с архитектурой RDNA 4 при использовании определённых настроек графики и улучшает производительность во время падения персонажа с возвышенностей на островах. Не обошлось и без исправлений локализации, ошибок инвентаря и многочисленных мелких недочётов.

Патч 2.05.00 не добавляет масштабного сюжетного контента, зато охватывает внушительный список проблем, в том числе те, которые затрагивали базовые игровые системы. Для Crimson Desert это очередной этап технической доработки, а владельцы Mac наконец получили возможность отправиться исследовать содержимое Charting the Unknown.

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