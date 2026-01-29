Crimson Desert раскрывает масштаб Пайвела: новый трейлер посвящён герою и открытому миру амбициозной RPG

Pearl Abyss представила 15-минутный ролик «Обзор особенностей #1: Клифф и открытый мир Пайвела», посвящённый ролевому приключению Crimson Desert. Видео подробно рассказывает о сюжете, главном герое и устройстве масштабного бесшовного мира, в котором разворачиваются события игры.

В центре истории находится Клифф — воин из фракции Грейманов, происходящей из северного региона Пайлуне. Когда хрупкий мир оказывается разрушен, герою предстоит воссоединить разрозненных Грейманов и вернуть им родину. По мере продвижения становится ясно, что под угрозой находится не только судьба фракции, но и весь континент Пайвел.

Ключевым источником опасности выступает Бездна — таинственное измерение, потерявшее баланс. Её фрагменты обрушиваются на Пайвел, а отдельные силы стремятся использовать эту энергию в своих целях, подталкивая мир к хаосу. Противостояние Бездне и тем, кто манипулирует её мощью, станет основой повествования.

Открытый мир разделён на пять регионов — Хернанд, Пайлун, Деменисс, Делесия и Кримзонную пустыню. Каждый из них предлагает собственные истории, ландшафты и испытания. Игроки вольны исследовать континент в любом порядке, участвовать в осадах, масштабных сражениях, выполнять квесты фракций и камерные сюжетные задания.

По ходу сюжета к Клиффу присоединятся ещё два играбельных персонажа с уникальными стилями боя. Исследование играет важную роль: перемещение верхом, лазание, планирование, а позже — использование продвинутых средств вроде ракетных механизмов и даже дракона. Мир наполнен тайниками, головоломками и артефактами, поощряющими любопытство.

Crimson Desert выйдет 19 марта на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).