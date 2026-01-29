Crimson Desert раскрывает масштаб Пайвела: новый трейлер посвящён герою и открытому миру амбициозной RPG

Pearl Abyss представила 15-минутный ролик «Обзор особенностей #1: Клифф и открытый мир Пайвела», посвящённый ролевому приключению Crimson Desert. Видео подробно рассказывает о сюжете, главном герое и устройстве масштабного бесшовного мира, в котором разворачиваются события игры.
В центре истории находится Клифф — воин из фракции Грейманов, происходящей из северного региона Пайлуне. Когда хрупкий мир оказывается разрушен, герою предстоит воссоединить разрозненных Грейманов и вернуть им родину. По мере продвижения становится ясно, что под угрозой находится не только судьба фракции, но и весь континент Пайвел.
Ключевым источником опасности выступает Бездна — таинственное измерение, потерявшее баланс. Её фрагменты обрушиваются на Пайвел, а отдельные силы стремятся использовать эту энергию в своих целях, подталкивая мир к хаосу. Противостояние Бездне и тем, кто манипулирует её мощью, станет основой повествования.
Открытый мир разделён на пять регионов — Хернанд, Пайлун, Деменисс, Делесия и Кримзонную пустыню. Каждый из них предлагает собственные истории, ландшафты и испытания. Игроки вольны исследовать континент в любом порядке, участвовать в осадах, масштабных сражениях, выполнять квесты фракций и камерные сюжетные задания.
По ходу сюжета к Клиффу присоединятся ещё два играбельных персонажа с уникальными стилями боя. Исследование играет важную роль: перемещение верхом, лазание, планирование, а позже — использование продвинутых средств вроде ракетных механизмов и даже дракона. Мир наполнен тайниками, головоломками и артефактами, поощряющими любопытство.
Crimson Desert выйдет 19 марта на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam).
все ничего, но анимация боевки и эти эффекты, не очень(
Что не так с анимацией боёвки? Максимум к чему можно придраться так это к странному освещению в интерьерах, и какие-то артефакты в тёмных углах, ну и автоэкспозиция тоже странно себя ведёт через чур. А так годнота пока что лютая.
Анимации боёвки и эффекты супер! Аниме стандарты соблюдены на все 100%. Что тебе тут не так? Я не понимаю. Мне ВСЁ нравится. Точка.
все плюются от того что мол полно частиц в бою от взмахов комбух ГГ. но они даже не играли в БДО пред игру этих же разрабов и не в курсе что в настройках игры есть вообще полный функционал чтоб полностью или частично отключить или сделать прозрачным эффекты и частицы и не только для себя но и для других персонажей и тд. так что не надо гнать на игру заранее.
"Мы сделаем свою RDR2, но в фентези сеттинге! А еще, а еще там будут драконы, роботы, магия, нанотехнологии и даже меха-дракон нах*й!"
Не RDR2 и рядом не стоит, если судить по трейлерам. RDR2 - это по сути всё та же GTA, только в сеттинге Дикого Запада: стрельба, сценарные миссии и упор на кинематографичность и детали. Здесь же масштаб заметно больше и амбиции другие. Да, возможно, мир не будет вылизан до микродеталей уровня Rockstar, но это и не обязательно. Ведьмак в своё время брал вовсе не симуляцией жизни, а атмосферой, постановкой и свободой приключений. Crimson Desert в теории метит именно в это: большой фэнтезийный мир, эпик, разнообразие механик и ощущение настоящего приключения, а не очередной "симулятор анимаций". Если они хотя бы частично реализуют заявленное, сравнивать игру с RDR2 просто некорректно - это разные подходы и разные цели.
я тоже жду игру, но как я понял, у разрабов уже есть анимешная игра ( Black Desert ) , и они просто взяли ее и заменили персонажей на нормальных ( не анимешных ) и добавили новые локации , и суть в том что та игра полный кал, так что боюсь что на релизе может ждать разочарование
Бред несёшь, та игра о которой ты говоришь это Black Desert Online, она заявлена как ММО. Эта же игра совсем другого жанра
Какая то асасиновая - драгонсдогма
Пора завязывать с просмотром роликов по игре. А то наспойлерю себе. Лучше сам всё увижу, когда начну играть. Эту игру я жду и точно хочу купить.
Последнее время и не смотрю их. Одни спойлеры.
Дизайн локаций и городов 1 в 1 с Black Desert. Посмотрим что у них с сюжетом получится, а хороших корейских сюжетных игр пока не было. Скорее всего сделают гача гриндилку по типу ммо, но офлайн и с простеньким сюжетом. Но верю в лучшее и надеюсь, что ошибаюсь.
Tears of the Kingdom с современной графикой
А что насчет масштаба пейвола?
Впечатляет! Всё на высшем уровне. А учитывая, что игра от азиатов, можно автоматом ждать отличного сюжета. По крайней мере в азиатских играх редко сюжет плох. Обычно сюжет очень даже достойный. Ну а тут помимо сюжета сам процесс будет радовать классной боёвкой и поиском решения загадок мира. Вообщем по трейлерам продукт очень достойный. Только бы не обгадились на выходе... Точка.
Ну поиграть будет интересно.
Ну чтож выйдет и поиграем, рпг фентези, открытый мир, конечно играю пока жду тес 6, главнре чтобы был вид от 1го лица!!!!!