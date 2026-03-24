Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 819 оценок

Crimson Desert смел всех конкурентов и возглавил британский чарт продаж за прошлую неделю

Ролевой экшен Crimson Desert уверенно стартовал на рынке Великобритании, одном из самых крупнейших в Европе, заняв первое место в недельном чарте продаж и обойдя крупных конкурентов. Новинка от Pearl Abyss стала главным релизом недели и сразу закрепилась на вершине, подтвердив высокий интерес аудитории.

Ближайшими преследователями оказались EA Sports FC 26, совершивший впечатляющий скачок сразу на двенадцать позиций, и Mario Kart World, удержавшийся в тройке лидеров. В то же время Resident Evil Requiem, ранее занимавший первое место на протяжении трёх недель, ожидаемо потерял позиции и опустился на четвёртую строчку.

Успех Crimson Desert выглядит закономерным: ранее сообщалось, что игра разошлась тиражом около трёх миллионов копий всего за несколько дней. Это делает её крупнейшим запуском недели и одним из самых заметных релизов месяца.

В топ-10 также произошли заметные изменения. После длительного отсутствия в десятку вернулись Monster Hunter Wilds и Call of Duty: Black Ops 7, продемонстрировав рост интереса со стороны игроков. При этом WWE 2K26 и Pokémon Pokopia немного сдали позиции, опустившись на пятое и шестое места соответственно.

Чарт также пополнился рядом возвращений и новых появлений, включая F1 25, Split Fiction и Sonic Racing: Crossworlds. Классические хиты вроде Grand Theft Auto V и Minecraft продолжают удерживаться в списке, подтверждая свою долгосрочную популярность.

Таким образом, неделя на британском рынке прошла под знаком доминирования Crimson Desert, который не только уверенно стартовал, но и сразу задал высокую планку для конкурентов. Теперь основная интрига — сможет ли проект удержать лидерство в ближайшие недели на фоне сильных франшиз и новых релизов.

Ниже представлен топ-20 британского рынка по состоянию на 21 марта (в скобках указана позиция за предыдущую неделю):

  1. Crimson Desert (новое)
  2. EA Sports FC 26 (14)
  3. Mario Kart World (2)
  4. Resident Evil Requiem (1)
  5. WWE 2K26 (3)
  6. Pokémon Pokopia (4)
  7. Monster Hunter Wilds (11)
  8. Call of Duty: Black Ops 7 (31)
  9. Pokémon Legends: Z-A (5)
  10. F1 25 (н/д)
  11. Minecraft (13)
  12. Animal Crossing: New Horizons (9)
  13. Donkey Kong Bananza (12)
  14. Split Fiction (н/д)
  15. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (39)
  16. Sonic Racing: Crossworlds (н/д)
  17. Grand Theft Auto V (15)
  18. Mario Kart 8 Deluxe (16)
  19. The Sims 4: Enchanted by Nature (н/д)
  20. Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (17)
Vinden

Так игр нормальных нет пока) вот и приходиться людям играть в это гумно

Ahnx

На безрыбье...

Но дело в том, что игра всё равно провалилась. Такие дела.

magomed.gasanow.2000

Заслуженно ведь игра и вправду хорошая, а большая часть нытиков однокнопачные слизняки

Gyunter ODim

товарищ Логвинов, я знаю что вы здесь! как вам новость?

Авраам Линкольн

Что даже РЕ 9 обошла? Хотя если вспомнить, каким пососным вышел Резик, то неудивительно, что его обошла даже эта корейская ММО дрочильня!

П.С. Интересное наблюдение: игроки постоянно ноют, что их задолбали игры с огромными открытыми мирами на 1000 часов, принеси-подай квестами и зачисткой карты, типа тех же Ассасинов или Йотеев, но буквально через 5 мин. после этого нытья, тут же скупают Кримсон Дезерт, который на 100% состоит из того же самого! Это буквально ММО дрочильня из которой вырезали, собственно, ММО режим. Вывод: Либо у игроков деменция, либо игроки двуличные лицемеры с двойными стандартами!

