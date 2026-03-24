Crimson Desert смел всех конкурентов и возглавил британский чарт продаж за прошлую неделю

Ролевой экшен Crimson Desert уверенно стартовал на рынке Великобритании, одном из самых крупнейших в Европе, заняв первое место в недельном чарте продаж и обойдя крупных конкурентов. Новинка от Pearl Abyss стала главным релизом недели и сразу закрепилась на вершине, подтвердив высокий интерес аудитории.

Ближайшими преследователями оказались EA Sports FC 26, совершивший впечатляющий скачок сразу на двенадцать позиций, и Mario Kart World, удержавшийся в тройке лидеров. В то же время Resident Evil Requiem, ранее занимавший первое место на протяжении трёх недель, ожидаемо потерял позиции и опустился на четвёртую строчку.

Успех Crimson Desert выглядит закономерным: ранее сообщалось, что игра разошлась тиражом около трёх миллионов копий всего за несколько дней. Это делает её крупнейшим запуском недели и одним из самых заметных релизов месяца.

В топ-10 также произошли заметные изменения. После длительного отсутствия в десятку вернулись Monster Hunter Wilds и Call of Duty: Black Ops 7, продемонстрировав рост интереса со стороны игроков. При этом WWE 2K26 и Pokémon Pokopia немного сдали позиции, опустившись на пятое и шестое места соответственно.

Чарт также пополнился рядом возвращений и новых появлений, включая F1 25, Split Fiction и Sonic Racing: Crossworlds. Классические хиты вроде Grand Theft Auto V и Minecraft продолжают удерживаться в списке, подтверждая свою долгосрочную популярность.

Таким образом, неделя на британском рынке прошла под знаком доминирования Crimson Desert, который не только уверенно стартовал, но и сразу задал высокую планку для конкурентов. Теперь основная интрига — сможет ли проект удержать лидерство в ближайшие недели на фоне сильных франшиз и новых релизов.

Ниже представлен топ-20 британского рынка по состоянию на 21 марта (в скобках указана позиция за предыдущую неделю):