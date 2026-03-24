Crimson Desert смел всех конкурентов и возглавил британский чарт продаж за прошлую неделю

Ролевой экшен Crimson Desert уверенно стартовал на рынке Великобритании, одном из самых крупнейших в Европе, заняв первое место в недельном чарте продаж и обойдя крупных конкурентов. Новинка от Pearl Abyss стала главным релизом недели и сразу закрепилась на вершине, подтвердив высокий интерес аудитории.
Ближайшими преследователями оказались EA Sports FC 26, совершивший впечатляющий скачок сразу на двенадцать позиций, и Mario Kart World, удержавшийся в тройке лидеров. В то же время Resident Evil Requiem, ранее занимавший первое место на протяжении трёх недель, ожидаемо потерял позиции и опустился на четвёртую строчку.
Успех Crimson Desert выглядит закономерным: ранее сообщалось, что игра разошлась тиражом около трёх миллионов копий всего за несколько дней. Это делает её крупнейшим запуском недели и одним из самых заметных релизов месяца.
В топ-10 также произошли заметные изменения. После длительного отсутствия в десятку вернулись Monster Hunter Wilds и Call of Duty: Black Ops 7, продемонстрировав рост интереса со стороны игроков. При этом WWE 2K26 и Pokémon Pokopia немного сдали позиции, опустившись на пятое и шестое места соответственно.
Чарт также пополнился рядом возвращений и новых появлений, включая F1 25, Split Fiction и Sonic Racing: Crossworlds. Классические хиты вроде Grand Theft Auto V и Minecraft продолжают удерживаться в списке, подтверждая свою долгосрочную популярность.
Таким образом, неделя на британском рынке прошла под знаком доминирования Crimson Desert, который не только уверенно стартовал, но и сразу задал высокую планку для конкурентов. Теперь основная интрига — сможет ли проект удержать лидерство в ближайшие недели на фоне сильных франшиз и новых релизов.
Ниже представлен топ-20 британского рынка по состоянию на 21 марта (в скобках указана позиция за предыдущую неделю):
- Crimson Desert (новое)
- EA Sports FC 26 (14)
- Mario Kart World (2)
- Resident Evil Requiem (1)
- WWE 2K26 (3)
- Pokémon Pokopia (4)
- Monster Hunter Wilds (11)
- Call of Duty: Black Ops 7 (31)
- Pokémon Legends: Z-A (5)
- F1 25 (н/д)
- Minecraft (13)
- Animal Crossing: New Horizons (9)
- Donkey Kong Bananza (12)
- Split Fiction (н/д)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (39)
- Sonic Racing: Crossworlds (н/д)
- Grand Theft Auto V (15)
- Mario Kart 8 Deluxe (16)
- The Sims 4: Enchanted by Nature (н/д)
- Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 (17)
Так игр нормальных нет пока) вот и приходиться людям играть в это гумно
На безрыбье...
Но дело в том, что игра всё равно провалилась. Такие дела.
Заслуженно ведь игра и вправду хорошая, а большая часть нытиков однокнопачные слизняки
товарищ Логвинов, я знаю что вы здесь! как вам новость?
Что даже РЕ 9 обошла? Хотя если вспомнить, каким пососным вышел Резик, то неудивительно, что его обошла даже эта корейская ММО дрочильня!
П.С. Интересное наблюдение: игроки постоянно ноют, что их задолбали игры с огромными открытыми мирами на 1000 часов, принеси-подай квестами и зачисткой карты, типа тех же Ассасинов или Йотеев, но буквально через 5 мин. после этого нытья, тут же скупают Кримсон Дезерт, который на 100% состоит из того же самого! Это буквально ММО дрочильня из которой вырезали, собственно, ММО режим. Вывод: Либо у игроков деменция, либо игроки двуличные лицемеры с двойными стандартами!