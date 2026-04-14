Crimson Desert сохраняет первое место в чартах Steam, Forza Horizon 6 уже на пьедестале

Как и каждый вторник, опубликован рейтинг самых продаваемых игр и оборудования в Steam за прошедшую неделю. Crimson Desert снова занимает первое место, за ней следует Slay the Spire 2: две игры, которые доминировали в прошлом месяце по интересу и продажам.

На третьем месте Forza Horizon 6, которая завоевала бронзу благодаря предзаказам, несмотря на то, что до её выхода 19 мая ещё больше месяца. Продолжая тему предзаказов, Pragmata, несмотря на то, что не вошла в топ-10, поднялась на двенадцатое место, поднявшись на десятки позиций за короткое время, отчасти благодаря положительным отзывам критиков.

В остальном, в рейтинге возвращаются известные игры или те, которые сейчас продаются со скидкой в ​​Steam, такие как Resident Evil 4 Remake на четвёртом месте. Среди новых релизов мы отмечаем версию 1.0 Soulmask на восьмом месте и шутер Road to Vostok на седьмом месте.