Crimson Desert сохраняет первое место в чартах Steam, Forza Horizon 6 уже на пьедестале

Как и каждый вторник, опубликован рейтинг самых продаваемых игр и оборудования в Steam за прошедшую неделю. Crimson Desert снова занимает первое место, за ней следует Slay the Spire 2: две игры, которые доминировали в прошлом месяце по интересу и продажам.
На третьем месте Forza Horizon 6, которая завоевала бронзу благодаря предзаказам, несмотря на то, что до её выхода 19 мая ещё больше месяца. Продолжая тему предзаказов, Pragmata, несмотря на то, что не вошла в топ-10, поднялась на двенадцатое место, поднявшись на десятки позиций за короткое время, отчасти благодаря положительным отзывам критиков.
В остальном, в рейтинге возвращаются известные игры или те, которые сейчас продаются со скидкой в Steam, такие как Resident Evil 4 Remake на четвёртом месте. Среди новых релизов мы отмечаем версию 1.0 Soulmask на восьмом месте и шутер Road to Vostok на седьмом месте.
- Crimson Desert
- Slay the Spire 2
- Forza Horizon 6
- Resident Evil 4
- Guilty Gear Strive
- EA Sports FC 26
- Road to Vostok
- Soulmask
- Dead by Daylight
- Arc Raiders
Можно подумать это может кого то удивить. Игра как глоток свежего воздуха за последние годы.
Осталось недолго, скоро эта помойка исчезнет, вместе с новостями pg про нее)
Ну ещёбы, лучша ига за последние годы, интере нашол ток ещё в старфилде, обле и палвород
А ничего удивительного, что такая прекрасная игра до сих пор в ТОП списке. Всё-таки шедевр, а не проходняк, кто бы что ни говорил. Кто-то скажет, какой нафиг шедевр, ведь в игре есть недостатки! А я скажу, что шедевроd без недостатков не бывает. Недостаки это нормально. Вы лучше не недостатки ищите, а положительные моменты, которых в игре тысячи, а недостатки единичны. Crimson Desert глоток свежего воздуха в RPG жанре этого года. Точка.