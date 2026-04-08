ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 158 оценок

Crimson Desert стала лучшей игрой марта по версии игроков PlayStation

2BLaraSex 2BLaraSex

Sony Interactive Entertainment подвела итоги мартовского голосования "Выбор игроков", и победителем стала RPG Crimson Desert от южнокорейской студии Pearl Abyss. В опросе также участвовали онлайн-шутер Marathon, спортивный симулятор MLB The Show 26 и пиксельный экшен Scott Pilgrim EX. Однако именно фэнтезийный экшен от создателей Black Desert оказался фаворитом аудитории.

Ваши голоса услышаны: Пайвел побеждает, и Crimson Desert становится игрой месяца. Поздравляем Pearl Abyss!

В конце каждого месяца Sony открывает публичный опрос, где игроки могут отдать голос за одну из новинок. Победитель определяется простым большинством. Результаты публикуются на той же неделе в соцсетях и в самом блоге. Участники сами решают, какой критерий для них главный: инновации, сюжет, геймплей или техническая реализация. Единственное условие - игра должна быть полноценным новым релизом. Простые ремастеры и переносы с других платформ не учитываются, кроме полноценных ремейков. Лучшей игрой февраля игроки выбрали Resident Evil: Requiem.

Консоли Индустрия
11
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Shakodzyn

Что-то затихли те, кто срал на игру.

10
saa0891
5
CTPAuDEP

Как будто могло быть по другому.

4
DreadfulLiam
1