Crimson Desert стала лучшей игрой марта по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги мартовского голосования "Выбор игроков", и победителем стала RPG Crimson Desert от южнокорейской студии Pearl Abyss. В опросе также участвовали онлайн-шутер Marathon, спортивный симулятор MLB The Show 26 и пиксельный экшен Scott Pilgrim EX. Однако именно фэнтезийный экшен от создателей Black Desert оказался фаворитом аудитории.

Ваши голоса услышаны: Пайвел побеждает, и Crimson Desert становится игрой месяца. Поздравляем Pearl Abyss!

В конце каждого месяца Sony открывает публичный опрос, где игроки могут отдать голос за одну из новинок. Победитель определяется простым большинством. Результаты публикуются на той же неделе в соцсетях и в самом блоге. Участники сами решают, какой критерий для них главный: инновации, сюжет, геймплей или техническая реализация. Единственное условие - игра должна быть полноценным новым релизом. Простые ремастеры и переносы с других платформ не учитываются, кроме полноценных ремейков. Лучшей игрой февраля игроки выбрали Resident Evil: Requiem.