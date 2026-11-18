18 ноября в выставочном центре BEXCO в Пусане прошла церемония награждения Korea Game Awards 2026, организованная Министерством культуры, спорта и туризма Южной Кореи и Корейской ассоциацией игровой индустрии. Главный приз мероприятия получила приключенческая экшен-игра в открытом мире Crimson Desert от студии Pearl Abyss.

Помимо титула "Игра года", проект забрал все четыре награды в технических и творческих категориях (сценарий, звук, персонажи и графика). Также игра стала первым в истории обладателем новой номинации Global Game Award, учрежденной для проектов, добившихся высоких результатов на зарубежном рынке.

Ещё две статуэтки достались создателям в индивидуальных номинациях: актёр Ли Хён, озвучивший главного героя Клиффа, победил в категории "Популярный актёр озвучивания", а директор Pearl Abyss Чо Ён Хён получил награду "Лучший разработчик". Таким образом, в сумме Crimson Desert взяла 8 наград (6 за саму игру и 2 за личные достижения команды).

Crimson Desert создана на собственном движке Pearl Abyss - BlackSpace Engine. Сюжет разворачивается на континенте Пайвел и рассказывает о наёмнике Клиффе, который ищет своих соратников из отряда "Серогривых" после нападения фракции "Чёрные Медведи".