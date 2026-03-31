Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 1 020 оценок

Crimson Desert стала второй по рейтингу игрой 2026 года по версии игроков после Resident Evil Requiem

Еще 22 марта обсуждались критические недостатки Crimson Desert, и с тех пор студия Pearl Abyss внедрила ряд важных исправлений.В частности, была решена проблема с хранением экипировки в сундуках (на релизе малая вместимость рюкзака была серьезным барьером), улучшен интерфейс и управление. Кроме того, авторы пересмотрели расположение точек быстрого перемещения на огромной карте, сделав логистику более удобной. И это лишь часть запланированных изменений.

Такие шаги тепло принимаются аудиторией, что отражается на рейтингах: на Metacritic проект стал второй самой высокооцененной пользователями игрой 2026 года. С баллом 8,8/10 Crimson Desert обошла Pokemon Pokopia (8,5), уступая лишь лидеру — Resident Evil Requiem (9,4). При этом оценки критиков заметно скромнее — всего 7,7/10 (48-е место в годовом чарте). Однако стоит учитывать, что рецензенты оценивали проект на старте — еще до важных обновлений, которые начали выходить 22–23 марта

В одном игроки и критики единодушны: Crimson Desert разочаровывает своим сюжетом. Ситуацию прояснило интервью с актером, озвучившим главного героя Клиффа: он признался, что сценарий многократно переписывался в процессе разработки, а финальные правки вносились буквально в последний момент перед релизом.

Индустрия
HunterTD

Сегодня ещё не 1 апреля

saa0891

FumblingLysanias

Ждём релизы 2026 и дальнейшее скатывание в рейтинге. Как уже говорил: "За неимением горничной можно и дворника".

Gyunter ODim

А теперь представьте реакцию логвинова когда в одном предложении оказались кримсон десерт и реквием! :)

Diablonos

А вот если б подмазали подбородок Антохе Лохвинову, то стала б первой.

