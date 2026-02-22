Crimson Desert станет второй игрой с поддержкой AMD FSR Redstone с улучшенной реконструкцией лучей

Как стало известно, экшен Crimson Desert от студии Pearl Abyss, станет второй игрой, поддерживающей технологию AMD FSR Redstone с машинным обучением для реконструкции лучей. Первой игрой с поддержкой данной технологии стала Call of Duty: Black Ops 7.

Технология AMD FSR Redstone ML Ray Regeneration аналогична функции DLSS 4 Ray Reconstruction от NVIDIA. Она направлена на создание более стабильного изображения с меньшим количеством шумов. Хотя официального подтверждения от AMD и Pearl Abyss пока нет, вполне логично предположить, что игра также будет поддерживать генерацию кадров на основе машинного обучения.

AMD FSR Redstone включает четыре ключевых компонента: ML Ray Regeneration (реконструкция лучей), ML Frame Generation (генерация кадров), AMD FSR 4.0 Super Resolution (масштабирование) и Neural Radiance Caching (нейронное кэширование).

Помимо передовых технологий масштабирования, Crimson Desert предложит ряд впечатляющих графических особенностей. Среди них реалистичная водная поверхность благодаря симуляции океана FFT и мелководья, что обеспечит правдоподобные волны и рябь. Игра также будет поддерживать трассировку лучей, предположительно глобальное освещение и тени. Кроме того, разработчики обещают объемный туман с симуляцией жидкости, физику ткани и волос на GPU, взаимодействие с растительностью и детальные эффекты ветра.

Релиз Crimson Desert состоится 19 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.