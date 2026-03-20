Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 553 оценки

Crimson Desert стартовала с мощным онлайном в Steam - более 238 тысяч игроков в первый час

IKarasik IKarasik

Новая RPG от Pearl Abyss уверенно ворвалась в релизные чарты, показав впечатляющий результат уже в первые часы после запуска. В Steam пиковый онлайн игры достиг 238 211 игроков всего спустя час после релиза.

Проект быстро занял высокие позиции среди самых популярных игр платформы, обойдя ряд крупных тайтлов. Высокий интерес наблюдается и на стриминговых площадках — на Twitch игра собрала сотни тысяч зрителей и вышла в число лидеров по просмотрам.

На фоне такого старта первые оценки критиков оказались более сдержанными. На Metacritic средний балл держится на уровне около 78, что ниже ожиданий рынка. На этом фоне акции Pearl Abyss заметно снизились.

Тем не менее, реакция игроков в первые часы после релиза показывает, что Crimson Desert вызывает огромный интерес у аудитории, а высокий онлайн может стать ключевым фактором её дальнейшего успеха.

Комментарии:  32
Алеол

Знатно корейцы прогрели. Игра полный треш

Авраам Линкольн
Crimson Desert стартовала с мощным онлайном в Steam - более 238 тысяч игроков в первый час

Что ж, можем толь посочувствовать этим 238 тыс. игрокам и их семьям! Примите наши глубокие и искренние соболезнования! Вас знатно прогрели и я бы даже сказал - поимели! Впрочем....

Newworld_DESTROYER

Великая игра

Summor Ner

Каким-нибудь Марафонам, Бордам 4, Кодзимычам Стрендингам 2, Аутер Ворлдам 2, Йотеям, Мафиям и прочим неудачникам только и остаётся, что с пеной у рта мечтать о таких показателях.😂

Xa6apof

эй, ну че вы умолкли то?) как там ваша игра года? ))))))

