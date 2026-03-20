Crimson Desert стартовала со смешанными отзывами в Steam

Crimson Desert — новая игра с открытым миром от Pearl Abyss, вышедшая 19 марта. Она уже стала самой популярной игрой по количеству стримов на Twitch. В настоящее время у игры почти 500 000 зрителей на этой крупной стриминговой платформе.

Несмотря на это и высокий стартовый онлайн (240 000 игроков), пользователи приняли новый проект корейской студии неоднозначно. На данный момент у игры в Steam смешанный рейтинг – из 2 604 отзывов всего лишь 55% положительные.