Crimson Desert стартовала со смешанными отзывами в Steam

Crimson Desert — новая игра с открытым миром от Pearl Abyss, вышедшая 19 марта. Она уже стала самой популярной игрой по количеству стримов на Twitch. В настоящее время у игры почти 500 000 зрителей на этой крупной стриминговой платформе.
Несмотря на это и высокий стартовый онлайн (240 000 игроков), пользователи приняли новый проект корейской студии неоднозначно. На данный момент у игры в Steam смешанный рейтинг – из 2 604 отзывов всего лишь 55% положительные.
о как, но как же так? это же игра года как пишут многие кто купил игру) ах да, нужно же защищать потраченные деньги на дрочильный мусор) бедолаги
Чтобы понять и прочувствовать эту Игрушку нужно хотя бы 150 часов отыграть. Челы зашли в меню и уже обзоры начали строчить. Бред
продвинутые геймеры сейчас играют, а не строчат недообзоры
Там от "гения" вышла игра, хоть она тоже мусор редкостный, но на фоне Пустыни выглядит более интереснее.
Большинство негативно отзываются о графике, плохой работе освещения, сюжет так же никого пока не заставил себя полюбить , пишут что с первых минут вообще не понятно ничего , только геймплей пока не сильно критикуют. Если игра действительно провальная то жалко на самом деле , чему тут радоваться , ждали новый рдр скайрим, а получилось что чуда не произошло, все таки ММО должны ими и оставаться, а не переделываться в одиночки.
Вхаха, да там большинство даже обучение не прошло и скипнуло игру написав гневный комментарий. Другие же недовольны графикой, третьи недовольны ещё чем-то) Соглашусь, в игре есть проблемы, но либо патчами подправят, либо модами