Crimson Desert теперь можно проходить вдвоём - моддер работает над кооперативным модом для игры

Моддер под ником No-Context2224 работает над кооперативным режимом для Crimson Desert и уже провёл первый тест с другом через Steam. Видео с результатом он выложил на сабреддите игры. Таким образом, сообщество снова опередило официального разработчика — похожая ситуация была с Dragon's Dogma 2 от CAPCOM, с которой Crimson Desert немало общего по геймплею.

Crimson Desert начиналась как MMO, и даже став одиночной игрой, сохранила часть тех корней. Ранее в этом году Pearl Abyss подтвердила, что студия открыта к возможности многопользовательского режима, но мод уже обгоняет официальные планы.

Сейчас кооперативный мод находится на ранней стадии разработки, но кое-что уже работает: игроки видят, как друг передвигается, бегает, прыгает, планирует, карабкается по стенам и подтягивается на уступы; атаки и навыки с анимациями и эффектами; изменения экипировки отображаются у второго игрока; подключение идёт через Steam без проброса портов; задания, добыча и инвентарь остаются раздельными. Есть и экспериментальная функция общего урона по врагам: когда друг бьёт противника в своём мире, тот же враг получает урон и в вашем.

Пока не работают важные для такого мода вещи: у каждого игрока свой мир, поэтому враги находятся в разных местах; лошади не синхронизируются — друг буквально едет по воздуху; взаимодействия с миром вроде вырывания деревьев или ловли кур видны только тому, кто их выполняет.

Несмотря на текущее состояние, появление кооператива в Crimson Desert раньше Pearl Abyss впечатляет. Учитывая песочницу и недавно выпущенный редактор мира, кооператив отлично вписался бы в игру и приблизил бы её к MMO, которой она изначально должна была стать. С учётом будущих функций из DLC Charting the Unknown остаётся только гадать, как игра изменится в ближайшие месяцы — и за счёт официальных обновлений, темп которых удивил индустрию в этом году, и за счёт усилий сообщества.