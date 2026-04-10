Crimson Desert теперь работает на Arc B580, но FSR вызывает сбои

На момент запуска Crimson Desert не работала на ПК с видеокартами Intel Arc. Столкнувшись с широкой критикой, Pearl Abyss быстро устранила проблему и начала исправлять ситуацию.

В результате некоторые системы, оснащённые Arc B580 (версия 32.0.101.8629), теперь могут запускать игру. Один пользователь сообщил, что может играть в Crimson Desert в разрешении 2560 x 1440 с ультра-настройками графики и частотой кадров около 55 FPS. Однако важно отметить, что могут возникать визуальные проблемы.

Игроки сообщали об искажённых лицах персонажей, отсутствующих конечностях и многочисленных сбоях отображения. Кроме того, сообщается, что включение FSR приводит к частым сбоям или даже делает невозможным запуск игры без её удаления и повторной установки.