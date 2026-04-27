Crimson Desert удерживает почти половину стартового онлайна в Steam спустя месяц после релиза

Crimson Desert стала одним из главных триумфов игровой индустрии за последнее время. Хотя запуск был омрачен техническими багами и недоработками, студия Pearl Abyss делом доказала свою преданность проекту. Благодаря активной работе над ошибками, игра превратилась в один из самых высокооцененных хитов года по мнению самих игроков.

Статистика в Steam подтверждает этот успех: проект стартовал с внушительной цифры в 270 тысяч одновременных пользователей. Что еще более примечательно, игре удалось сохранить почти половину этой аудитории. Сейчас стабильный онлайн превышает 130 тысяч человек, что является редким показателем устойчивости для одиночного проекта.

Недавний всплеск интереса был вызван масштабным обновлением, ставшим самым крупным с момента релиза. Разработчики добавили выбор уровней сложности, что побудило многих игроков вернуться в мир Crimson Desert. Это позволило выправить репутацию проекта — если на старте отзывы были смешанными, то теперь они сменились на крайне положительные.

Итоговый результат Pearl Abyss впечатляет: для абсолютно новой франшизы продажи в 5 миллионов копий всего за месяц — это колоссальное достижение. Разработчики не только успешно запустили новую IP, но и создали качественный синглплеерный продукт, который продолжает демонстрировать отличную динамику продаж спустя долгое время после выхода.