ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8 406 оценок

Crimson Desert удивляет новыми деталями: лагеря, преступления, живая экосистема и NPC уровня RDR2

butcher69 butcher69

Стримеры и блогеры провели около шести часов в Crimson Desert и поделились первыми впечатлениями. До 4 марта действует эмбарго, поэтому геймплейные ролики пока недоступны, однако в сети появились новые подробности с корейского форума — и они звучат крайне многообещающе.

Одной из ключевых особенностей станет управление «Лагерем Серых Грив» — базой главного героя Клиффа. Это не просто точка отдыха, а полноценная система развития с элементами менеджмента. Игроки смогут отправлять наёмников в разные регионы для добычи древесины, руды и редких материалов в реальном времени. Собранные ресурсы идут на улучшение главного зала, кузницы, столовой и других построек, что напрямую влияет на качество создаваемого снаряжения.

В лагере доступно сельское хозяйство и животноводство. Ингредиенты используются для продвинутой кулинарии, дающей серьёзные боевые бонусы. При этом NPC живут по собственному расписанию: работают днём, прячутся от дождя, реагируют на температуру и поведение игрока. Разработчики из Pearl Abyss явно стремятся к уровню интерактивности, сравнимому с Red Dead Redemption 2.

Система преступлений выглядит особенно проработанной. Свидетели могут донести на героя, уровень розыска повышается, а при поимке персонажа отправят в тюрьму. Можно отбыть срок или попытаться сбежать, но в случае побега снаряжение конфискуют — придётся возвращать его в отдельной миссии. Репутация влияет на цены в магазинах и отношение горожан.

Окружение играет стратегическую роль: температура отображается на мини-карте, в холоде нужно разжигать костры, дождь усиливает урон молнии. Ледяные стрелы позволяют создавать переправы через реки, а огонь распространяется по траве с учётом ветра.

Дополняют картину укрощение лошадей с уникальными чертами характера, система развития связей со спутниками и совместные «финишные» приёмы. Судя по утечкам впечатлений, Crimson Desert делает ставку не только на масштаб, но и на глубину взаимодействия с миром.

30
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Олег Шандер

Игра должна получиться отличной, жду! Там же над игрой ещё работают бывшие ветераны Rockstar

8
Ahnx

А она не чисто онлайновая будет?

6
ne4eHer

Наоборот

2
sabwow

Это сингл игра

1
trueseva

Я в шоке , что этот знаток ВСЕГО чего-то не знает...

6
askazanov

Ага, обещать много можно, посмотрим на деле)

2
Alex Row

Надеюсь Фаст тревел будет- скачки на лошади со времён рдр 2 ненавижу

2
magomed.gasanow.2000

Ждём ждём

2
Kenn1y

Надеюсь, что с RDR 2 ничего общего не будет.

1
вупсич пупсич

у меня скепсис почему то насчет этой игры.

1
MatureUrchard

ЭТО ЖЕ БУКВАЛЬНО БУДЕТ ОЧЕРЕДНОЙ КОНКОРД