Crimson Desert удивляет новыми деталями: лагеря, преступления, живая экосистема и NPC уровня RDR2

Стримеры и блогеры провели около шести часов в Crimson Desert и поделились первыми впечатлениями. До 4 марта действует эмбарго, поэтому геймплейные ролики пока недоступны, однако в сети появились новые подробности с корейского форума — и они звучат крайне многообещающе.

Одной из ключевых особенностей станет управление «Лагерем Серых Грив» — базой главного героя Клиффа. Это не просто точка отдыха, а полноценная система развития с элементами менеджмента. Игроки смогут отправлять наёмников в разные регионы для добычи древесины, руды и редких материалов в реальном времени. Собранные ресурсы идут на улучшение главного зала, кузницы, столовой и других построек, что напрямую влияет на качество создаваемого снаряжения.

В лагере доступно сельское хозяйство и животноводство. Ингредиенты используются для продвинутой кулинарии, дающей серьёзные боевые бонусы. При этом NPC живут по собственному расписанию: работают днём, прячутся от дождя, реагируют на температуру и поведение игрока. Разработчики из Pearl Abyss явно стремятся к уровню интерактивности, сравнимому с Red Dead Redemption 2.

Система преступлений выглядит особенно проработанной. Свидетели могут донести на героя, уровень розыска повышается, а при поимке персонажа отправят в тюрьму. Можно отбыть срок или попытаться сбежать, но в случае побега снаряжение конфискуют — придётся возвращать его в отдельной миссии. Репутация влияет на цены в магазинах и отношение горожан.

Окружение играет стратегическую роль: температура отображается на мини-карте, в холоде нужно разжигать костры, дождь усиливает урон молнии. Ледяные стрелы позволяют создавать переправы через реки, а огонь распространяется по траве с учётом ветра.

Дополняют картину укрощение лошадей с уникальными чертами характера, система развития связей со спутниками и совместные «финишные» приёмы. Судя по утечкам впечатлений, Crimson Desert делает ставку не только на масштаб, но и на глубину взаимодействия с миром.