Crimson Desert угодила в скандал: игра не поддерживает видеокарты Intel ARC

Журналисты из ComputerBase сообщили о проблеме, которая затрудняет запуск Crimson Desert на ПК. Игра отказывается работать с видеокартами Intel ARC, и при попытке запустить её появляется сообщение: «Данный графический ускоритель не поддерживается». Примечательно то, что эта информация утаивалась вплоть до релиза.

Похоже, что разработчики на данный момент не намерены устранять эту проблему. В официальном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте Pearl Abyss упоминается, что владельцам видеокарт Intel ARC следует обратиться за возвратом средств. Раздел FAQ был обновлен после релиза игры.

«Нет, в настоящее время Crimson Desert не поддерживает видеокарты Intel ARC. Если вы приобрели игру, ожидая поддержки Intel ARC, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой возврата средств на платформе, где вы приобрели игру, чтобы узнать, какие варианты вам доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства» — Pearl Abyss.