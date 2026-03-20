Crimson Desert угодила в скандал: игра не поддерживает видеокарты Intel ARC

Журналисты из ComputerBase сообщили о проблеме, которая затрудняет запуск Crimson Desert на ПК. Игра отказывается работать с видеокартами Intel ARC, и при попытке запустить её появляется сообщение: «Данный графический ускоритель не поддерживается». Примечательно то, что эта информация утаивалась вплоть до релиза.
Похоже, что разработчики на данный момент не намерены устранять эту проблему. В официальном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте Pearl Abyss упоминается, что владельцам видеокарт Intel ARC следует обратиться за возвратом средств. Раздел FAQ был обновлен после релиза игры.
«Нет, в настоящее время Crimson Desert не поддерживает видеокарты Intel ARC. Если вы приобрели игру, ожидая поддержки Intel ARC, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой возврата средств на платформе, где вы приобрели игру, чтобы узнать, какие варианты вам доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства» — Pearl Abyss.
