Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.5 596 оценок

Crimson Desert угодила в скандал: игра не поддерживает видеокарты Intel ARC

Offn Offn

Журналисты из ComputerBase сообщили о проблеме, которая затрудняет запуск Crimson Desert на ПК. Игра отказывается работать с видеокартами Intel ARC, и при попытке запустить её появляется сообщение: «Данный графический ускоритель не поддерживается». Примечательно то, что эта информация утаивалась вплоть до релиза.

Похоже, что разработчики на данный момент не намерены устранять эту проблему. В официальном разделе с часто задаваемыми вопросами на сайте Pearl Abyss упоминается, что владельцам видеокарт Intel ARC следует обратиться за возвратом средств. Раздел FAQ был обновлен после релиза игры.

«Нет, в настоящее время Crimson Desert не поддерживает видеокарты Intel ARC. Если вы приобрели игру, ожидая поддержки Intel ARC, пожалуйста, ознакомьтесь с политикой возврата средств на платформе, где вы приобрели игру, чтобы узнать, какие варианты вам доступны. Приносим извинения за доставленные неудобства» — Pearl Abyss.

klitor_lizator

Обидели полтора владельца интеловских карт, вот так скандал...

z8TiREX8z
Intel ARC

Люди, зачем вы покупаете эти карты?

Raphtallia

Ахаха, не игра, а какое-то недоразумение. Все высвечено, фпс даже на топах с рт в попе, еще и карты от интела не хочет кушать. Да, вот это обсер так обсер. Кто-то ждал чего-то внятного от создателей онлайн дрочильни с полупустым миром и лютым пересветом? Думаю те, кто играл в БДО не удивлены ни разу.

DreadfulLiam

Карты intel arc есть аж у целых 0.29% игроков, вот так скандал

Кто-то вообще встречал людей у которых есть такая карточка?

maximus388

Все правильно, проблема вопиющая, права инвалидов тоже важны!

