Crimson Desert уже заработала около $20 млн на предзаказах в Steam

До релиза амбициозного приключенческого экшена Crimson Desert остаётся всего несколько дней, однако игра уже демонстрирует сильные коммерческие показатели. По данным аналитической компании Alinea Analytics, проект успел продаться почти 400 тысячами копий в Steam ещё до официального выхода.

Согласно оценке аналитиков, только на платформе Valve предзаказы уже принесли разработчикам более 20 миллионов долларов выручки. При этом интерес к игре продолжает расти — около 10% всех продаж пришлось на один день, несмотря на обсуждения вокруг технического состояния версии для консолей и появление системы защиты Denuvo.

Также отмечается высокий уровень интереса со стороны пользователей Steam: игру добавили в список желаемого более 2 миллионов человек. Аналитики считают, что по стартовым показателям Crimson Desert может превзойти запуск некоторых недавних крупных проектов.

Окончательные результаты станут понятны уже после релиза. Если игра выйдет без серьёзных технических проблем и получит положительные отзывы игроков, у неё есть шанс стать одним из самых заметных релизов 2026 года.