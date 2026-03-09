Crimson Desert в цифрах: 76 боссов, сотни персонажей и гигантский мир

Crimson Desert на бумаге кажется чем-то запредельным! Если разработчики сдержат обещания и проект не «рассыплется», нас ждёт потенциальная «Игра года» — и это даже с учётом того, что в конце этого года выходит GTA 6.
Недавно Crimson Desert стала доступна нескольким счастливчикам: избранные журналисты и контент-мейкеры получили возможность опробовать её лично. Само собой, появилось множество «первых впечатлений», которые подтверждают: перед нами не просто очередная RPG, а проект запредельных амбиций.
Огромная карта была заявлена изначально, но сухие цифры впечатляют еще сильнее:
- TES 5: Skyrim — 37 км²
- RDR2 — 75 км²
- Crimson Desert — до 110 км²
Чтобы мир не казался пустым, разработчики подготовили внушительный объем контента: согласно официальным данным и оценкам экспертов по итогам превью-версии, игроков ожидает высокая плотность активностей, включая подтвержденное наличие 76 уникальных боссов.
- 76 уникальных боссов, разбросанных по разным уголкам карты.
- 29 видов транспорта, от привычных коней до более экзотических способов перемещения.
- Живая экосистема: более 400 видов существ и почти 500 проработанных NPC.
- Политическая глубина: свыше 110 фракций, влияющих на ситуацию в мире.
- Детализация: карта разбита на 573 региона с сотней видов коллекционных предметов.
Релиз Crimson Desert намечен на 19 марта 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Посмотрим, удастся ли Pearl Abyss склеить этот безумный жанровый коктейль в единый шедевр.
А это точно преимущество или просто симулятор бега?
Вот это намекает на то, что контента в игре не так уж и много в сравнении с масштабами
А нет, судя по всему не симулятор бега. Это симулятор Плюшкина
Пока ждем гта 6 можно в этой поковыряться
Ну. Ждем, уверен, что в первый день онлайн SteamDB будет выше 100к
Опять тупой мертвый мир беготня и рутина эх надоели такие игры.........
ну я не удивлюсь, если это будет весить 200+гб.
я скорее удивлюсь, если всё это дело уместится в 70 Гб