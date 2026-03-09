Crimson Desert в цифрах: 76 боссов, сотни персонажей и гигантский мир

Crimson Desert на бумаге кажется чем-то запредельным! Если разработчики сдержат обещания и проект не «рассыплется», нас ждёт потенциальная «Игра года» — и это даже с учётом того, что в конце этого года выходит GTA 6.

Недавно Crimson Desert стала доступна нескольким счастливчикам: избранные журналисты и контент-мейкеры получили возможность опробовать её лично. Само собой, появилось множество «первых впечатлений», которые подтверждают: перед нами не просто очередная RPG, а проект запредельных амбиций.

Огромная карта была заявлена изначально, но сухие цифры впечатляют еще сильнее:

TES 5: Skyrim — 37 км²

RDR2 — 75 км²

Crimson Desert — до 110 км²

Чтобы мир не казался пустым, разработчики подготовили внушительный объем контента: согласно официальным данным и оценкам экспертов по итогам превью-версии, игроков ожидает высокая плотность активностей, включая подтвержденное наличие 76 уникальных боссов.

29 видов транспорта, от привычных коней до более экзотических способов перемещения.

Живая экосистема: более 400 видов существ и почти 500 проработанных NPC.

Политическая глубина: свыше 110 фракций, влияющих на ситуацию в мире.

Детализация: карта разбита на 573 региона с сотней видов коллекционных предметов.

Релиз Crimson Desert намечен на 19 марта 2026 года для PC, PS5 и Xbox Series X/S. Посмотрим, удастся ли Pearl Abyss склеить этот безумный жанровый коктейль в единый шедевр.