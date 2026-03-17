Crimson Desert ворвалась в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 марта 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.
Лидером недели стала Slay the Spire 2, уверенно обогнав конкурентов. Следом расположились Crimson Desert и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, которые продолжают удерживать высокий интерес аудитории.
В десятку также вошли Resident Evil Requiem, Marathon (2026) и John Carpenter’s Toxic Commando. Спортивный симулятор EA SPORTS FC 26 по-прежнему стабильно держится в чартах.
Кроме игр, в рейтинг попало и устройство Steam Deck, что уже стало привычным явлением. Замыкают список Ready or Not и ARC Raiders.
Свежий чарт демонстрирует разнообразие интересов игроков — от карточных стратегий до масштабных экшенов и шутеров, подтверждая активность аудитории Steam.
- Slay the Spire 2;
- Crimson Desert;
- Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection;
- Resident Evil Requiem;
- Marathon (2026);
- John Carpenterʼs Toxic Commando;
- EA SPORTS FC 26
- Steam Deck
- Ready or Not
- ARC Raiders
Игра года. Запомните мои слова!)
Было бы удивительно если бы не ворвалась, игра выходит через 3 дня, многие механики и элементы, боевка выглядит очень классно и интересно.
уже на 1
Ой как накачаем себе сегодня гигабайтов))) Главное завтра пытаться обзоры не смотреть😀