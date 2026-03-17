ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 507 оценок

Crimson Desert ворвалась в тройку лидеров чарта продаж Steam за прошлую неделю

butcher69 butcher69

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 10 по 17 марта 2026 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Лидером недели стала Slay the Spire 2, уверенно обогнав конкурентов. Следом расположились Crimson Desert и Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, которые продолжают удерживать высокий интерес аудитории.

В десятку также вошли Resident Evil Requiem, Marathon (2026) и John Carpenter’s Toxic Commando. Спортивный симулятор EA SPORTS FC 26 по-прежнему стабильно держится в чартах.

Кроме игр, в рейтинг попало и устройство Steam Deck, что уже стало привычным явлением. Замыкают список Ready or Not и ARC Raiders.

Свежий чарт демонстрирует разнообразие интересов игроков — от карточных стратегий до масштабных экшенов и шутеров, подтверждая активность аудитории Steam.

  1. Slay the Spire 2;
  2. Crimson Desert;
  3. Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection;
  4. Resident Evil Requiem;
  5. Marathon (2026);
  6. John Carpenterʼs Toxic Commando;
  7. EA SPORTS FC 26
  8. Steam Deck
  9. Ready or Not
  10. ARC Raiders
ПК
41
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
Дракоша Соулслайкович

Игра года. Запомните мои слова!)

17
saa0891

Было бы удивительно если бы не ворвалась, игра выходит через 3 дня, многие механики и элементы, боевка выглядит очень классно и интересно.

11
Nodas

уже на 1

9
Darth Savitar
5
Alex Energy

Ой как накачаем себе сегодня гигабайтов))) Главное завтра пытаться обзоры не смотреть😀

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ