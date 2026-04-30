Crimson Desert выходит за пределы игры: анонсирована премиальная коллекция одежды для фанатов

Компания Pearl Abyss совместно с брендом Dyenamik объявила о запуске коллекции одежды по мотивам Crimson Desert. Это не просто мерч «для галочки», а попытка перенести эстетику игры в повседневный стиль — и, судя по описанию, довольно продуманная.

Основой коллекции стали две линейки джерси, вдохновлённые контрастными мирами Пайвела — «нижним» и Бездной. Тёмный вариант играет на образах падающих фрагментов, а светлый — на более сложной, почти лабиринтной архитектуре. Такой подход выглядит интереснее типичных футболок с логотипом: дизайнеры явно старались передать атмосферу, а не просто узнаваемость.

Линейка дополняется худи и футболками с изображением главного героя Клиффа. Визуально всё выдержано в едином стиле — с акцентом на символику и цветовые детали вроде кобальтовых вставок. Это делает коллекцию цельной, а не набором разрозненных вещей.

Цены ожидаемо «премиальные»: около 70 фунтов за джерси или худи и 40 — за футболку. С одной стороны, это выше среднего для игрового мерча, с другой — сейчас индустрия всё чаще пытается выйти в сегмент лайфстайл-одежды, где важен не только фан-сервис, но и дизайн.

В целом коллаборация выглядит как логичное развитие бренда Crimson Desert. Игры всё чаще становятся не только развлечением, но и частью визуальной культуры, и такие проекты — ещё одно подтверждение этого тренда.