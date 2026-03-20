Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 553 оценки

Crimson Desert вышла: эпичный экшен с открытым миром уже доступен игрокам на ПК и консолях

butcher69 butcher69

Pearl Abyss выпустила Crimson Desert после более чем семи лет разработки. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, получив около 80 баллов на OpenCritic.

Сюжет рассказывает о Клифф — лидере наёмников «Серая грива». После нападения клана «Чёрные медведи» его отряд оказывается разгромлен, а выжившие исчезают. Герой отправляется в путешествие по континенту Пайвел, чтобы найти союзников и раскрыть стоящий за атакой заговор.

Игрокам доступен обширный открытый мир, который можно исследовать пешком, верхом или даже на драконе. Помимо сюжетных заданий, предусмотрены многочисленные активности и побочные занятия.

Отдельно критики выделяют боевую систему: разнообразное оружие — от мечей до топоров — и глубокая механика комбо делают сражения одной из сильных сторон проекта.

Crimson Desert уже доступна в Steam, включая российский регион. Стоимость стандартного издания составляет 4299 рублей, а Deluxe-версия обойдётся в 4999 рублей.

Купить еще выгоднее можно просто пополнив Steam у нас на сайте! Фиксированная комиссия, не зависящая от колебаний курса, точная сумма зачисления без скрытых конвертаций и приятный кешбэк — как для тебя, так и для твоих друзей. А где есть кешбэк, там и возможность получить ценные призы, включая дополнительные средства на Steam.

Shkudi

Уже играю. Самое начало, но игруха пока что лютый кайф, а какая музыка ммм❤️. Жаль лишь, что вонючие расисты и лг6тшники из IGN и ей подобных ни когда нормально ни оценивают игру без повестки. Всем играющим побольше дофамина, наконец то хоть что то реально качественное вышло за долгие годы.

Summor Ner

Ждём лучшую версию в зелёном магазине.😉

ОгурчикЮрец

Ну что погнали....

(капец пираты обиделись, та сейчас вам визор выкатят и погоняете, если что я не в обиду, просто эту игру решил купить, а так бы сам ждал визор)

Xa6apof

до плохих оценок 3….2….1….

albert19981
