Crimson Desert вышла: эпичный экшен с открытым миром уже доступен игрокам на ПК и консолях

Pearl Abyss выпустила Crimson Desert после более чем семи лет разработки. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, получив около 80 баллов на OpenCritic.

Сюжет рассказывает о Клифф — лидере наёмников «Серая грива». После нападения клана «Чёрные медведи» его отряд оказывается разгромлен, а выжившие исчезают. Герой отправляется в путешествие по континенту Пайвел, чтобы найти союзников и раскрыть стоящий за атакой заговор.

Игрокам доступен обширный открытый мир, который можно исследовать пешком, верхом или даже на драконе. Помимо сюжетных заданий, предусмотрены многочисленные активности и побочные занятия.

Отдельно критики выделяют боевую систему: разнообразное оружие — от мечей до топоров — и глубокая механика комбо делают сражения одной из сильных сторон проекта.

Crimson Desert уже доступна в Steam, включая российский регион. Стоимость стандартного издания составляет 4299 рублей, а Deluxe-версия обойдётся в 4999 рублей.

Купить еще выгоднее можно просто пополнив Steam у нас на сайте! Фиксированная комиссия, не зависящая от колебаний курса, точная сумма зачисления без скрытых конвертаций и приятный кешбэк — как для тебя, так и для твоих друзей. А где есть кешбэк, там и возможность получить ценные призы, включая дополнительные средства на Steam.