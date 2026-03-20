Crimson Desert вышла: эпичный экшен с открытым миром уже доступен игрокам на ПК и консолях

Pearl Abyss выпустила Crimson Desert после более чем семи лет разработки. Игра стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, получив около 80 баллов на OpenCritic.
Сюжет рассказывает о Клифф — лидере наёмников «Серая грива». После нападения клана «Чёрные медведи» его отряд оказывается разгромлен, а выжившие исчезают. Герой отправляется в путешествие по континенту Пайвел, чтобы найти союзников и раскрыть стоящий за атакой заговор.
Игрокам доступен обширный открытый мир, который можно исследовать пешком, верхом или даже на драконе. Помимо сюжетных заданий, предусмотрены многочисленные активности и побочные занятия.
Отдельно критики выделяют боевую систему: разнообразное оружие — от мечей до топоров — и глубокая механика комбо делают сражения одной из сильных сторон проекта.
Crimson Desert уже доступна в Steam, включая российский регион. Стоимость стандартного издания составляет 4299 рублей, а Deluxe-версия обойдётся в 4999 рублей.
Купить еще выгоднее можно просто пополнив Steam у нас на сайте! Фиксированная комиссия, не зависящая от колебаний курса, точная сумма зачисления без скрытых конвертаций и приятный кешбэк — как для тебя, так и для твоих друзей. А где есть кешбэк, там и возможность получить ценные призы, включая дополнительные средства на Steam.
Уже играю. Самое начало, но игруха пока что лютый кайф, а какая музыка ммм❤️. Жаль лишь, что вонючие расисты и лг6тшники из IGN и ей подобных ни когда нормально ни оценивают игру без повестки. Всем играющим побольше дофамина, наконец то хоть что то реально качественное вышло за долгие годы.
Ждём лучшую версию в зелёном магазине.😉
Ну что погнали....
(капец пираты обиделись, та сейчас вам визор выкатят и погоняете, если что я не в обиду, просто эту игру решил купить, а так бы сам ждал визор)
до плохих оценок 3….2….1….