Несколько дней назад пользователь Zanti66 поделился в пиратском сабреддите грустной историей о том, как недавно у него обнаружили раковую опухоль. По его словам, Crimson Desert, которую недавно взломал voices38, стала его последней игрой на данный момент - перед попаданием в больницу он не успел пройти её, поскольку болезнь настигла его неожиданно.

На данный момент он лежит в больнице и проходит химиотерапию, что, по его словам, ощущается невероятно болезненно. Его поддержали уже тысячи человек - среди них внезапно оказался и сам voices38, который пожелал ему сил в борьбе с болезнью:

Да пребудет с тобой Сила!

Zanti66 поблагодарил всех за поддержку и отметил, что будет продолжать бороться за жизнь:

Сейчас невыносимо больно, но я НЕ СДАМСЯ. К сожалению, у меня не получилось запустить Crimson Desert в больнице на моем стареньком ноутбуке. 15 кадров в секунду - это безумие 😂. Всего вам наилучшего, ребята.

Остаётся надеяться, что Zanti66 справится с болезнью и сможет дома допройти Crimson Desert. В свою очередь пользователи похвалили voices38, который несмотря на свою занятость взломами и собственными личными делами, по-прежнему находит время чтобы поддержать пользователя, который оказался в беде.