Несколько дней назад пользователь Zanti66 поделился в пиратском сабреддите грустной историей о том, как недавно у него обнаружили раковую опухоль. По его словам, Crimson Desert, которую недавно взломал voices38, стала его последней игрой на данный момент - перед попаданием в больницу он не успел пройти её, поскольку болезнь настигла его неожиданно.
На данный момент он лежит в больнице и проходит химиотерапию, что, по его словам, ощущается невероятно болезненно. Его поддержали уже тысячи человек - среди них внезапно оказался и сам voices38, который пожелал ему сил в борьбе с болезнью:
Да пребудет с тобой Сила!
Zanti66 поблагодарил всех за поддержку и отметил, что будет продолжать бороться за жизнь:
Сейчас невыносимо больно, но я НЕ СДАМСЯ. К сожалению, у меня не получилось запустить Crimson Desert в больнице на моем стареньком ноутбуке. 15 кадров в секунду - это безумие 😂. Всего вам наилучшего, ребята.
Остаётся надеяться, что Zanti66 справится с болезнью и сможет дома допройти Crimson Desert. В свою очередь пользователи похвалили voices38, который несмотря на свою занятость взломами и собственными личными делами, по-прежнему находит время чтобы поддержать пользователя, который оказался в беде.
о чем блог?
Не повезло бедолаге: мало того что оказался помеченным природой и получил заболевание. Так вдобавок его окружение, которому он пожаловался в сети, поддержало его лишь вербально.
Оно и понятно: откуда у этого контингента лишние средства или эмпатия, если они постоянно пиз%ят чужое без зазрения совести и хвалятся этим.
Когда у тебя рак жопы и 15 фпс на стареньком ноуте, только и остается, что пожелать Силы.
В данном случае болезнь спасла его от употребления кала, необычно.
The force will be with you, always
- у меня не получилось запустить Crimson Desert в больнице на моем стареньком ноутбуке.
Облачный гейминг в помощь)