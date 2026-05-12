Дамиане вернут трусы под юбкой: разработчики Crimson Desert сообщили, что это был баг, а не цензура

Корейская студия Pearl Abyss отреагировала на волну недовольства игроков, вызванную недавними изменениями в облике кожаной брони Дамианы в Crimson Desert. В обновлении разработчики добавили дополнительное покрытие (шорты под юбкой), что многие восприняли как скрытую цензуру. Игроки активно обсуждали это в соцсетях, обвиняя студию в попытке "прикрыть" откровенный дизайн костюма.

В официальном заявлении Pearl Abyss объяснила, что изменение внешнего вида брони произошло непреднамеренно во время исправления проблемы с клиппингом (прохождением частей модели друг через друга). Компания признала ошибку и подтвердила, что оригинальный внешний вид брони будет восстановлен в следующем патче.

Некоторые игроки скептически отнеслись к объяснению "это был баг", отметив, что подобные "случайные" правки часто идут в сторону большего покрытия тела. Тем не менее, оперативная реакция студии и обещание отката изменений вызвали положительные отзывы. Пока неизвестна точная дата следующего патча, но игроки уже ожидают возвращения классического вида брони Дамианы.