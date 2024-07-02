Дата выхода эпичного ролевого экшена Crimson Desert будет озвучена в августе, сообщает инсайдер

Мрачная одиночная RPG под названием Crimson Desert от создателей популярной ММО Black Desert прошла тернистый путь с момента анонса в 2019 году. Несколько лет назад судьба проекта висела на волоске: разработчики всерьез рассматривали отмену и отказ от направления сюжетно-ориентированных игр. Однако авторам удалось преодолеть внутренний кризис, и в прошлом году на Gamescom они повторно анонсировали игру, которая стала еще масштабнее и интереснее первоначальной задумки. Точная дата выхода Crimson Desert остается загадкой, но, судя по информации инсайдера, скоро она станет известна.
Как отмечает автор утечки, несмотря на то что Crimson Desert является полностью южнокорейским проектом, разработчикам понравилось взаимодействие с аудиторией через большие выставки в Европе. В Pearl Abyss считают этот регион самым потенциально прибыльным и самым открытым для реального диалога с геймерами без лишних СМИ и бюрократии, как это происходит в США. Поэтому разработчики вновь решили подготовиться к важному анонсу на Gamescom 2024.
Инсайдер под ником ignusthewise утверждает, что на этот раз на выставке будет показан новый трейлер Crimson Desert вместе с точной датой релиза. По его информации, выход проекта запланирован на 2025 год. Точной даты пока нет, так как игре предстоит пройти финальную оптимизацию, а разработчики хотят выпустить ее без серьезных конкурентов. Есть большая вероятность, что Crimson Desert выйдет в начале следующего года или летом.
У них наконец получилось на БДО прикрутить оффлайн мод?
клева, джду. надеюсь будет такая же масштабная как ммо версия.
2027. подождали тогда подождете и сейчас