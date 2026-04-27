Деньги вместо обычных слов: успех Crimson Desert обернулся щедрыми бонусами для всей команды создателей

Южнокорейская студия Pearl Abyss решила отметить удачный запуск Crimson Desert не формальными благодарностями, а вполне ощутимыми выплатами. Каждый из 733 сотрудников получил премию в размере 5 миллионов вон — около 3,4 тысячи долларов. В сумме компания направила на бонусы порядка 3,7 миллиарда вон, и что особенно примечательно — без деления по должностям или вкладу в разработку.

Повод более чем очевиден: Crimson Desert за первый месяц разошлась тиражом свыше 5 миллионов копий. Это один из самых сильных стартов года, особенно для проекта, который долгое время воспринимался с осторожным интересом.

Глава студии Хо Джин Ён подчеркнул, что успех — результат работы всей команды, включая тех, кто обычно остаётся «за кадром». Такой подход выглядит не просто жестом щедрости, а осознанной попыткой укрепить командный дух.

На фоне индустрии, где переработки и сокращения всё ещё остаются нормой, подобные выплаты выглядят почти исключением. И в этом смысле шаг Pearl Abyss — не только про деньги, но и про сигнал рынку: успешные проекты могут и должны приносить пользу не только акционерам.