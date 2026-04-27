Деньги вместо обычных слов: успех Crimson Desert обернулся щедрыми бонусами для всей команды создателей

Южнокорейская студия Pearl Abyss решила отметить удачный запуск Crimson Desert не формальными благодарностями, а вполне ощутимыми выплатами. Каждый из 733 сотрудников получил премию в размере 5 миллионов вон — около 3,4 тысячи долларов. В сумме компания направила на бонусы порядка 3,7 миллиарда вон, и что особенно примечательно — без деления по должностям или вкладу в разработку.
Повод более чем очевиден: Crimson Desert за первый месяц разошлась тиражом свыше 5 миллионов копий. Это один из самых сильных стартов года, особенно для проекта, который долгое время воспринимался с осторожным интересом.
Глава студии Хо Джин Ён подчеркнул, что успех — результат работы всей команды, включая тех, кто обычно остаётся «за кадром». Такой подход выглядит не просто жестом щедрости, а осознанной попыткой укрепить командный дух.
На фоне индустрии, где переработки и сокращения всё ещё остаются нормой, подобные выплаты выглядят почти исключением. И в этом смысле шаг Pearl Abyss — не только про деньги, но и про сигнал рынку: успешные проекты могут и должны приносить пользу не только акционерам.
Pearl Abyss не перестает удивлять. И сами разработчики и их руководство. Остальным студиям остается только брать с них пример.
Перлы вообще молодцы , во всех отношениях . Взять BDO к примеру , и вроде игра сама по себе "жадная" где необходим постоянный прем , но его практически постоянно раздают бесплатно, костюмы платные, но их раздают бесплатно и всё в таком духе. Crimson Desert изначально был по визуалу неидеален, на первый видео и даже предрелизных были видны жёсткие косяки в освещении и тенях, но всё равно правят , фиксят, трудятся. Единственное на что я надеюсь, что сценарист и тестеры не получат свои бонусы ))
Что можно сказать, Молодцы! вон скольких хомячков прогрели. То что не удалось якутом из Fntastic, смогли корейцы из Pearl Abyss. Лох не мамонт
3,4 тысячи долларов на человека не ахти какая премия, с учётом продаж игры.
Ну так реально молодцы и эталон того как надо взаимодействовать с игроками и молниеносно выпускать патчи и фиксы на основе пожеланий и замечаний игроков, таких электроников я еще не видел. При чем я сам создал несколько тем на форуме стима и все это разарбы в игре сделали.