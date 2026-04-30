Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 1 352 оценки

DenuvOwO обновили гипервизор-взлом Crimson Desert до версии 1.04.02

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

Из-за занятости DenuvOwO другими играми, обновление для Crimson Desert задержалось почти на неделю. Взломана последняя версия игры 1.04.02, которая содержит множество улучшений и доработок относительно предыдущей взломанной версии 1.03.01: новые питомцы, переработка интерфейса, дополнительные настройки графики и ряд других вещей.

Основной список изменений в обновлении представлен ниже:

В Crimson Desert вышло крупное обновление 1.04 - новые питомцы, оружие и улучшения интерфейса
Палыч Роков

Ничё, школота, скоро дэнуво уйдёт в онлайн проверки и будете вы опять хряпать бибу

Baron1979

Го..но этот гипервизор! Убийца видны) 2-3 игрушки запустишь и винду с нуля устанавливай)

Чукча в чуме

притомились ребята. за хитропопыми разрабами гнаться.
хотя вообще эта древняя тактика - "тысяча мелких порезов-обновлений" работает куда лучше чем тупое ограничение "быть онлайн каждые ... суток".

WishfulWynne

Ликует пионерия 😂

BrilliantPandarus

Целую неделю ждали, а раньше годами,зажрались.

