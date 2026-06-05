DenuvOwO обновили гипервизор-взлом Crimson Desert до версии 1.10.00

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.

DenuvOwO быстро взломали свежую версию крупного обновления 1.10.00, которое вышло лишь сегодня. Последняя взломанная версия до этого момента - 1.09.00. Всего DenuvOwO выпустили уже 14 обновлений взлома для Crimson Desert и судя по всему не намерены останавливаться.



Основной список изменений в обновлении 1.10.00 представлен ниже: