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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 495 оценок

DenuvOwO обновили гипервизор-взлом Crimson Desert до версии 1.10.00

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

DenuvOwO быстро взломали свежую версию крупного обновления 1.10.00, которое вышло лишь сегодня. Последняя взломанная версия до этого момента - 1.09.00. Всего DenuvOwO выпустили уже 14 обновлений взлома для Crimson Desert и судя по всему не намерены останавливаться.

Основной список изменений в обновлении 1.10.00 представлен ниже:

Вышло обновление 1.10.00 для Crimson Desert, включающее мини-игры Пинбол и Вращение шара, а также многое другое
ПК
15
15
Комментарии:  15
Ваш комментарий
trueseva

У меня походу винда слишком обновлённая что бы пользоваться этим способом взлома, сколько не пробовал, всё равно защиту не обходит, я уже думаю шоб себе десятку поставить или ранний билд 11 на другой диск

2
ratte88

Игру пробовать можно или ждать 150 патчей и ДЛС как с киберпанком?

2