DenuvOwO обновили гипервизор-взлом Crimson Desert до версии 1.10.00

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.
DenuvOwO быстро взломали свежую версию крупного обновления 1.10.00, которое вышло лишь сегодня. Последняя взломанная версия до этого момента - 1.09.00. Всего DenuvOwO выпустили уже 14 обновлений взлома для Crimson Desert и судя по всему не намерены останавливаться.
Основной список изменений в обновлении 1.10.00 представлен ниже:
У меня походу винда слишком обновлённая что бы пользоваться этим способом взлома, сколько не пробовал, всё равно защиту не обходит, я уже думаю шоб себе десятку поставить или ранний билд 11 на другой диск
Игру пробовать можно или ждать 150 патчей и ДЛС как с киберпанком?