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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 496 оценок

DenuvOwO обновили гипервизор-взлом для Crimson Desert до версии 1.10.01

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"

DenuvOwO взломали свежую версию нового хотфикса 1.10.01, который вышел лишь сегодня. Последняя взломанная версия до этого момента - 1.10.00. Всего DenuvOwO выпустили уже впечатляющие 15 обновлений взлома для Crimson Desert и судя по всему не намерены останавливаться.

Основной список изменений в обновлении 1.10.01 представлен ниже:

Crimson Desert получила хотфикс после недавнего обновления 1.10
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