DenuvOwO обновили гипервизор-взлом для Crimson Desert до версии 1.10.01

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.

DenuvOwO взломали свежую версию нового хотфикса 1.10.01, который вышел лишь сегодня. Последняя взломанная версия до этого момента - 1.10.00. Всего DenuvOwO выпустили уже впечатляющие 15 обновлений взлома для Crimson Desert и судя по всему не намерены останавливаться.



Основной список изменений в обновлении 1.10.01 представлен ниже: