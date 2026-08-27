DenuvOwO обновили гипервизор-взломы для Crimson Desert Enhanced, Street Fighter 6 и WWE 2K26

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновлений для гипервизор-взломов защиты Denuvo в трёх проектах.

DenuvOwO обновили взлом для Street Fighter 6 до версии 2.0401.000, WWE 2K26 была обновлена до версии 1.15. Самое крупное обновление получила Crimson Desert - до версии 2.00.00 (Enhanced), которая содержит множество улучшений, в том числе доработки сюжета.

Скачать взломы можно с нашего сайта: