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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.8 1 665 оценок

DenuvOwO обновили гипервизор-взломы для Crimson Desert Enhanced, Street Fighter 6 и WWE 2K26

AceTheKing AceTheKing

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновлений для гипервизор-взломов защиты Denuvo в трёх проектах.

DenuvOwO обновили взлом для Street Fighter 6 до версии 2.0401.000, WWE 2K26 была обновлена до версии 1.15. Самое крупное обновление получила Crimson Desert - до версии 2.00.00 (Enhanced), которая содержит множество улучшений, в том числе доработки сюжета.

Скачать взломы можно с нашего сайта:

Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Street Fighter 6 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
WWE 2K26 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
ПК 64
23
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Интересно что там Войс ломает что то новостей нет долго

2
tuznihelo

А у Crimson вроде есть же взлом классический, не гипервизор?

2
LenientYuan

Единственная игра, которую я купил и теперь качаю пиратку из-за того, что задолбался перекачивать по 100 Гб каждую неделю. Поддержка игры - это прекрасно, но при таких размерах обновлений я бы предпочёл получать их раз в три месяца пачкой.

Well-groomedTomlinson

Вот тоже сегодня приеду, включу стим и обновлю до версии 2.0...