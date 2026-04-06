DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Crimson Desert 1.02.00

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.
Взломана последняя версия игры 1.02.00, которая содержит множество улучшений и доработок относительно предыдущей взломанной версии 1.01.03. Основной список изменений в обновлении представлен ниже:
Так же DenuvOwO улучшили работу самого взлома: исправлена ошибка, из-за которой IAT-спуфер не подделывал проксированные системные DLL-файлы (например, winmm.dll), а так же исправлена ошибка в системе обнаружения гипервизора.
