DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Crimson Desert 1.02.00

Группа DenuvOwO сообщила о выпуске обновления для своего гипервизор-взлома защиты Denuvo в Crimson Desert.

Взломана последняя версия игры 1.02.00, которая содержит множество улучшений и доработок относительно предыдущей взломанной версии 1.01.03. Основной список изменений в обновлении представлен ниже:

Так же DenuvOwO улучшили работу самого взлома: исправлена ​​ошибка, из-за которой IAT-спуфер не подделывал проксированные системные DLL-файлы (например, winmm.dll), а так же исправлена ​​ошибка в системе обнаружения гипервизора.