DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для последних версий Crimson Desert, Resident Evil: Requiem и Monster Hunter: Wilds

Группа DenuvOwO продолжает радовать пиратов обновлением своих гипервизор-взломов - на этот раз обновления получили еще три игры.

DenuvOwO взломали актуальную версию Crimson Desert (1.00.03), Resident Evil: Requiem (22277314) и Monster Hunter: Wilds (22195748) - теперь игры обладают последней версией гипервизора и соответствуют принятым стандартам безопасности для гипервизор-взломов от CS.RIN.

Дальнейшие планы взломщиков неизвестны, однако на данный момент они обновили почти все свои гипервизор-взломы (остались лишь Atomic Heart, Avatar: Frontiers of Pandora и Jurassic World Evolution 3), поэтому, вероятно, уже в скором времени DenuvOwO начнут радовать пиратов взломами новых игр.

