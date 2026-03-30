Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.6 985 оценок

DenuvOwO взломали актуальные версии Crimson Desert и Resident Evil Requiem, а так же Mega Man и Sonic X Shadow

AceTheKing AceTheKing

После небольшого затишья, группа DenuvOwO сообщила о выпуске четырёх новых взломов защиты Denuvo с помощью гипервизора.

В этот раз взломщики порадовали пиратов следующими релизами:

  • Crimson Desert - взломана последняя версия игры 1.01.00, которая содержит множество улучшений и изменений
  • Resident Evil Requiem - взломана последняя версия игры, в которой был добавлен фоторежим
  • Sonic X Shadow Generations - взлом был обновлён в соответствии с последними стандартами безопасности.
  • Mega Man Star Force Legacy Collection - игра вышла всего несколько дней назад. В DenuvOwO шутят "что взломали эту игру просто чтобы доказать, что Denuvo не смогла их остановить"

Все взломы можно будет скачать с нашего сайта.

fominviatheslav20

Красавцы.

1
LinearFelix

да мегамен с 82 года мечтал онем

Майкл Скотт

Купившие коричневый десерт, что с хлебалом? 🤣

Death to the Nazis

Резика получилось пройти, a Atomic Heart не запускается, выдаёт ошибку сети