DenuvOwO взломали актуальные версии Crimson Desert и Resident Evil Requiem, а так же Mega Man и Sonic X Shadow

После небольшого затишья, группа DenuvOwO сообщила о выпуске четырёх новых взломов защиты Denuvo с помощью гипервизора.

В этот раз взломщики порадовали пиратов следующими релизами:

Crimson Desert - взломана последняя версия игры 1.01.00, которая содержит множество улучшений и изменений

Resident Evil Requiem - взломана последняя версия игры, в которой был добавлен фоторежим

Sonic X Shadow Generations - взлом был обновлён в соответствии с последними стандартами безопасности.

Mega Man Star Force Legacy Collection - игра вышла всего несколько дней назад. В DenuvOwO шутят "что взломали эту игру просто чтобы доказать, что Denuvo не смогла их остановить"

