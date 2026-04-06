Digital Foundry: патч Crimson Desert для PS5 Pro улучшает картинку, но PSSR снижает производительность

В Pearl Abyss нашли ещё один способ улучшить графику в своем захватывающем приключении с открытым миром. Новый патч Crimson Desert для PS5 Pro делает доступным масштабирование PSSR в режиме качества. Хотя сглаживание повышает чёткость пейзажей в улучшенной версии игры для PS5 Pro, частота кадров чаще падает ниже 30 кадров в секунду.

До внесения изменений в обзорах Crimson Desert для PS5 Pro отмечались некоторые удивительные результаты. Режим качества работал в разрешении 4K и с частотой 30 кадров в секунду без масштабирования. Альтернативный режим производительности удваивает частоту кадров, масштабируя изображение с 1080p до 4K. Как ни странно, Digital Foundry отметили, что этот вариант фактически делал изображение более чётким.

Digital Foundry сообщает, что игра «демонстрирует невероятно чёткое изображение по сравнению с версией на старте продаж». В отличие от многих игр, Crimson Desert использует улучшенную технологию PSSR в основном для сглаживания. Благодаря уменьшению количества шероховатостей на объектах, трава и деревья выглядят более чёткими.

Даже в сбалансированном режиме, при масштабировании с 1440p, патч устранил некоторую размытость. На серии скриншотов разница до и после обновления существенна. Пользователи Reddit также согласны с тем, что режим качества приближает игру к качеству на мощном игровом ПК.

Однако игроки могут обнаружить, что эта реализация сглаживания приводит к чрезмерной резкости и неестественному виду. Кроме того, Digital Foundry обнаружила незначительные просадки частоты кадров. Игра с частотой 30 кадров в секунду уже может казаться медленной на современных системах, а теперь показатели могут упасть до 25 кадров в секунду. В этой игре для PS5 Pro, оптимизированной для высокой производительности графического процессора, режим PSSR приводит к некоторому снижению производительности.