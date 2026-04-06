Digital Foundry: патч Crimson Desert для PS5 Pro улучшает картинку, но PSSR снижает производительность

В Pearl Abyss нашли ещё один способ улучшить графику в своем захватывающем приключении с открытым миром. Новый патч Crimson Desert для PS5 Pro делает доступным масштабирование PSSR в режиме качества. Хотя сглаживание повышает чёткость пейзажей в улучшенной версии игры для PS5 Pro, частота кадров чаще падает ниже 30 кадров в секунду.
До внесения изменений в обзорах Crimson Desert для PS5 Pro отмечались некоторые удивительные результаты. Режим качества работал в разрешении 4K и с частотой 30 кадров в секунду без масштабирования. Альтернативный режим производительности удваивает частоту кадров, масштабируя изображение с 1080p до 4K. Как ни странно, Digital Foundry отметили, что этот вариант фактически делал изображение более чётким.
Digital Foundry сообщает, что игра «демонстрирует невероятно чёткое изображение по сравнению с версией на старте продаж». В отличие от многих игр, Crimson Desert использует улучшенную технологию PSSR в основном для сглаживания. Благодаря уменьшению количества шероховатостей на объектах, трава и деревья выглядят более чёткими.
Даже в сбалансированном режиме, при масштабировании с 1440p, патч устранил некоторую размытость. На серии скриншотов разница до и после обновления существенна. Пользователи Reddit также согласны с тем, что режим качества приближает игру к качеству на мощном игровом ПК.
Однако игроки могут обнаружить, что эта реализация сглаживания приводит к чрезмерной резкости и неестественному виду. Кроме того, Digital Foundry обнаружила незначительные просадки частоты кадров. Игра с частотой 30 кадров в секунду уже может казаться медленной на современных системах, а теперь показатели могут упасть до 25 кадров в секунду. В этой игре для PS5 Pro, оптимизированной для высокой производительности графического процессора, режим PSSR приводит к некоторому снижению производительности.
Ну ничего, на пс6 просадки уберут, будут стабильные 30 фпс.
24 кадра глаз консольщика больнее видеть.
Затерпят как обычно
Э, это что такое?, короче через пол года надо покупать, тогда доделают.