Crimson Desert 20.03.2026
Для Crimson Desert появился мод, позволяющий создавать персонажей

monk70 monk70

Для Crimson Desert на ПК появился мод под названием Character Creator, предлагающий игрокам то, чего Pearl Abyss ещё официально не представила: возможность создать собственного персонажа для исследования мира Пайвелла.

Crimson Desert "Редактор женского персонажа Character Creator - Female"

Согласно официальному описанию мода, инструмент работает с использованием существующей в игре механики парикмахерской. Он позволяет создать собственного персонажа с широкими возможностями настройки. Включает 98 предустановленных лиц и 159 причёсок, предлагая широкий выбор уникальных образов.

Поскольку Character Creator напрямую изменяет механику парикмахера, он несовместим с любыми другими модами, изменяющими ту же систему, такими как Barber Unlocked. Кроме того, для корректной работы требуются два дополнительных мода: Kliff Female Voice mod и JSON Mod Manager.

Текущая версия предлагает только женский вариант, мужской вариант планируется выпустить в ближайшее время. Разработка на этом не заканчивается. Ведётся работа по замене анимации, цель которой — сделать женских персонажей полноценной заменой Клиффа, не нарушая погружения в игру.

Neko-Acheron

Мод или восстановление вырезанных функций ?)