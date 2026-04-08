Для Crimson Desert появился мод, позволяющий создавать персонажей

Для Crimson Desert на ПК появился мод под названием Character Creator, предлагающий игрокам то, чего Pearl Abyss ещё официально не представила: возможность создать собственного персонажа для исследования мира Пайвелла.

Согласно официальному описанию мода, инструмент работает с использованием существующей в игре механики парикмахерской. Он позволяет создать собственного персонажа с широкими возможностями настройки. Включает 98 предустановленных лиц и 159 причёсок, предлагая широкий выбор уникальных образов.

Поскольку Character Creator напрямую изменяет механику парикмахера, он несовместим с любыми другими модами, изменяющими ту же систему, такими как Barber Unlocked. Кроме того, для корректной работы требуются два дополнительных мода: Kliff Female Voice mod и JSON Mod Manager.

Текущая версия предлагает только женский вариант, мужской вариант планируется выпустить в ближайшее время. Разработка на этом не заканчивается. Ведётся работа по замене анимации, цель которой — сделать женских персонажей полноценной заменой Клиффа, не нарушая погружения в игру.