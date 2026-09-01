Для Crimson Desert стала доступна демоверсия, запускаемая прямо в браузере - даже не понадобится загрузка

Компания Pearl Abyss подготовила сюрприз для тех, кто ещё не играл в Crimson Desert. Теперь доступна 20-минутная демоверсия, которую можно запустить прямо в браузере, без необходимости скачивания или установки каких-либо файлов на ваш ПК.

Об этом сообщил Уилл Пауэрс, директор по связям с общественностью и маркетингу Pearl Abyss. По его словам, демоверсия запускается примерно через две секунды на компьютере, позволяя практически сразу ознакомиться с небольшой частью Crimson Desert.

Пробная версия доступна через специальную страницу Twitch. Просто перейдите по указанному адресу со своего компьютера, чтобы начать игру. Сессия ограничена 20 минутами. Важно отметить, что это не полная браузерная версия Crimson Desert.

Инициатива представляет собой временную демоверсию, транслируемую непосредственно на ПК, предлагая быстрый способ познакомиться с игрой, не занимая место на диске и не ожидая загрузки.

Этот шаг особенно примечателен, поскольку до релиза сама Pearl Abyss объясняла, что создание традиционной демоверсии Crimson Desert было сложным из-за количества платформ, присутствующих в игре.

Crimson Desert была выпущена 19 марта 2026 года на ПК в Steam, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.