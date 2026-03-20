Для Crimson Desert выпустили мод Smooth movement для удобного бега с геймпадом

Пользователь сайта Nexus Mods под ником odashikonbu опубликовал новую модификацию для ролевого экшена Crimson Desert. Проект под названием Smooth movement for Crimson Desert улучшает управление контроллером, делая перемещение персонажа более современным.

По словам автора, 1 из самых неудобных аспектов оригинальной игры заключается в необходимости удерживать кнопку A для обычного бега. Создатель мода сравнил эту механику с управлением в GTA 5, которая вышла более 10 лет назад. Новая модификация решает эту проблему, избавляя игроков от постоянного нажатия кнопок.

Плагин отслеживает ввод с геймпада и автоматически отправляет сигнал нажатия левой клавиши Shift на клавиатуре, как только игрок отклоняет стик более чем на 66 процентов от его радиуса. Теперь главный герой Клифф начинает бежать сразу при достаточном наклоне стика. В конфигурационном файле можно изменить эти параметры, задав порог срабатывания от 0 до 100.

В настоящее время мод поддерживает только контроллеры формата XInput. Владельцам оригинальных геймпадов DualSense потребуется использовать систему ввода Steam или сторонние программы для эмуляции. Также автор уточняет, что плагин автоматизирует исключительно стандартный бег. Для перехода на полный спринт игрокам все равно придется 2 раза нажать кнопку A по правилам базовой игры.

Установка требует загрузки архива и перемещения 3 файлов в папку bin64 внутри директории игры.