Для Crimson Desert вышел хотфикс 1.03.01, исправляющий несколько неприятных ошибок

Студия Pearl Abyss выпустила небольшое техническое обновление 1.03.01 для ролевого экшена Crimson Desert.
Разработчики устранили несколько проблем, которые возникли после вчерашнего крупного обновления 1.03.00:
- Исправлена ошибка, из-за которой метательные предметы отскакивали в сторону или исчезали при использовании навыка "Завеса ветра".
- [Xbox] Исправлена ошибка, из-за которой при использовании беспроводного геймпада невозможно было применить навык "Завеса ветра".
- Исправлена ошибка, из-за которой при определённых условиях после освобождения добыча иногда не попадала на Личный склад.
Да сама игра- одна большая ошибка.
Есть в ней что то такое, на что ты готов потратить своё время.
Пускай починят освещение, чтобы был баланс, а то херня в темных местах слишком темно, в светлых местах слишком светло. Бежишь прямо светло, чуть пробегаешь дальше уже темнее и контастность становится бляклой) пускай это починят и буду залетать с большим удовольствием