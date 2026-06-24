Для Crimson Desert вышел хотфикс 1.12.02 на всех платформах

Разработчики Crimson Desert выпустили хотфикс 1.12.02, направленный на устранение вылетов и исправление ряда технических проблем. Патч уже доступен на Steam (ПК и Mac), PlayStation и Xbox, тогда как версии для Epic Games Store и Mac App Store появятся позже.

Обновление носит технический характер и сосредоточено на повышении стабильности игры, особенно для владельцев видеокарт AMD и игроков, активно использующих фоторежим.

Основные изменения: