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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.9 1 526 оценок

Для Crimson Desert вышел хотфикс 1.12.02 на всех платформах

monk70 monk70

Разработчики Crimson Desert выпустили хотфикс 1.12.02, направленный на устранение вылетов и исправление ряда технических проблем. Патч уже доступен на Steam (ПК и Mac), PlayStation и Xbox, тогда как версии для Epic Games Store и Mac App Store появятся позже.

Обновление носит технический характер и сосредоточено на повышении стабильности игры, особенно для владельцев видеокарт AMD и игроков, активно использующих фоторежим.

Основные изменения:

  • Исправлена ошибка, вызывавшая частые вылеты игры в разрешении 1080p (Full HD) на видеокартах серии AMD Radeon RX 5000.
  • Устранён сбой, возникавший при использовании фоторежима после отключения HDR.
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые участки океана ошибочно определялись как зоны, где запрещена рыбалка.
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