Для Crimson Desert вышел хотфикс 1.12.02 на всех платформах - DenuvOwO уже выпустили гипервизор-взлом

Разработчики Crimson Desert выпустили хотфикс 1.12.02, направленный на устранение вылетов и исправление ряда технических проблем. Патч уже доступен на Steam (ПК и Mac), PlayStation и Xbox, тогда как версии для Epic Games Store и Mac App Store появятся позже.

Обновление носит технический характер и сосредоточено на повышении стабильности игры, особенно для владельцев видеокарт AMD и игроков, активно использующих фоторежим.

Основные изменения:

Исправлена ошибка, вызывавшая частые вылеты игры в разрешении 1080p (Full HD) на видеокартах серии AMD Radeon RX 5000.

Устранён сбой, возникавший при использовании фоторежима после отключения HDR.

Исправлена проблема, из-за которой некоторые участки океана ошибочно определялись как зоны, где запрещена рыбалка.

Группа DenuvOwO оперативно выпустила гипервизор-взлом для данного обновления: