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Attack on Titan 3 с новыми сюжетными поворотами и улучшенным управлением выйдет 10 декабря
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Бывший разработчик Rockstar рассказал, почему отменили Midnight Club 5
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Осень переполнена релизами: издатели бегут от Grand Theft Auto 6, создавая новую проблему
Революция в симуляторе футбола: интервью с продюсером EA Sports о кардинальных изменениях геймплея в EA Sports FC 27
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Голос Зоны: студия Voice of Folk представила русскую озвучку третьего трейлера DLC "Цена Надежды" для S.T.A.L.K.E.R. 2
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
Монитор AOC CS24A (официальная коллаборация с Counter-Strike 2)
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