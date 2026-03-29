Для Crimson Desert вышел крупный патч 1.01.00 с призываемыми ездовыми животными и улучшением управления

Разработчики Crimson Desert выпустили первое масштабное обновление для игры. Патч 1.01.00 добавляет в игру пять видов призываемых ездовых животных, сокращает время загрузки при телепортации и воскрешении, а также вносит множество изменений в управление и боевую систему.

Новый контент

В игру добавили пять ездовых животных, которых можно получить и призывать при выполнении определенных условий.

В регионах континента Пайвел появились сундуки с материалами. Добавлена "Монета для улучшения" — она позволяет улучшать снаряжение до 4 уровня без затрат материалов. Такие монеты можно получить за основные и фракционные квесты.

В меню приготовления пищи и изготовления добавили функцию "Приготовить сразу", позволяющую создавать блюда без выбора ингредиентов.

В личном складе появилась функция "Положить всё" (shift+ПКМ, кнопка на геймпаде).

Сам склад перенесли внутрь палатки в лагере Серогривых.

На региональные фермы добавили торговцев Продуктовых лавок.

Теперь знания обо всех товарах можно получить сразу за три секунды.

Управление и бой

Система передвижения получила серьезные улучшения.

При длительном нажатии кнопки бега скорость увеличивается, причем достаточно нажать ее один раз, без многократных нажатий.

Скорость персонажа и лошади больше не снижается, даже если не удерживать кнопку постоянно (хотя для поддержания спринта нажимать ее все же нужно).

Навык "Полёт" стал удобнее: снижены затраты выносливости, исправлено прерывание движения перед его применением. Теперь им можно пользоваться даже с зарегистрированными предметами снаряжения.

Навык "Воздушный колющий удар" переработан: анимация улучшена, при повторном использовании расход выносливости увеличивается.

Исправлена ошибка, из-за которой навык не срабатывал с основным оружием, кроме меча. Снижен расход выносливости для навыков "Воздушный манёвр" и "Воздушный маятник".

Для клавиатуры и мыши улучшили навигацию по инвентарю: левый клик — выбор предмета, правый клик или двойной клик — использование.

Добавлена функция "Точное управление" Силой Аксиомы (удержание Q или кнопки "Назад" на мыши), позволяющая перемещать объекты с высокой точностью.

Улучшения интерфейса и мини-карты

На мини-карту добавили возможность закреплять северное направление вверху. Теперь на ней отображаются иконки расположения ключа и наковальни.

Меню уведомлений теперь позволяет отслеживать статус испытаний и квестов, информацию о наградах и времени.

Максимальное количество сохраненных уведомлений увеличили до 2000.

В меню навыков появилась информация о повышении характеристик при достижении следующего уровня.

В меню дневника добавили иконку для новых квестов.

При приготовлении пищи одинаковые рецепты (Сытная/Обильная/Щедрая порция) теперь группируются.

Графика и производительность

Улучшена стабильность и качество рендеринга при низком разрешении или активированном масштабировании.

При активации FSR-RR / DLSS-RR улучшили отображение прозрачных материалов (волосы, мех, одежда).

Для PlayStation 5 добавили опцию "Фиксированный вывод в 4K". При активации изображение выводится в 4K независимо от поддержки монитора, что делает картинку четче.

В режиме производительности на базовой PS5 масштабирование выполняется с помощью FSR.

Сокращено время загрузки при перемещении через Средоточие Бездны и воскрешении.

Проведена оптимизация стабильности и производительности на всех платформах (ПК, Mac, консоли), исправлены некоторые случаи вылетов.

Устранена проблема с падением частоты кадров во время сражений с Заклинателем ворон.

Полный список исправлений ошибок доступен в официальных примечаниях к обновлению.