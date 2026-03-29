Для Crimson Desert вышел крупный патч 1.01.00 с призываемыми ездовыми животными и улучшением управления

Разработчики Crimson Desert выпустили первое масштабное обновление для игры. Патч 1.01.00 добавляет в игру пять видов призываемых ездовых животных, сокращает время загрузки при телепортации и воскрешении, а также вносит множество изменений в управление и боевую систему.
Новый контент
- В игру добавили пять ездовых животных, которых можно получить и призывать при выполнении определенных условий.
- В регионах континента Пайвел появились сундуки с материалами. Добавлена "Монета для улучшения" — она позволяет улучшать снаряжение до 4 уровня без затрат материалов. Такие монеты можно получить за основные и фракционные квесты.
- В меню приготовления пищи и изготовления добавили функцию "Приготовить сразу", позволяющую создавать блюда без выбора ингредиентов.
- В личном складе появилась функция "Положить всё" (shift+ПКМ, кнопка на геймпаде).
- Сам склад перенесли внутрь палатки в лагере Серогривых.
- На региональные фермы добавили торговцев Продуктовых лавок.
- Теперь знания обо всех товарах можно получить сразу за три секунды.
Управление и бой
- Система передвижения получила серьезные улучшения.
- При длительном нажатии кнопки бега скорость увеличивается, причем достаточно нажать ее один раз, без многократных нажатий.
- Скорость персонажа и лошади больше не снижается, даже если не удерживать кнопку постоянно (хотя для поддержания спринта нажимать ее все же нужно).
- Навык "Полёт" стал удобнее: снижены затраты выносливости, исправлено прерывание движения перед его применением. Теперь им можно пользоваться даже с зарегистрированными предметами снаряжения.
- Навык "Воздушный колющий удар" переработан: анимация улучшена, при повторном использовании расход выносливости увеличивается.
- Исправлена ошибка, из-за которой навык не срабатывал с основным оружием, кроме меча. Снижен расход выносливости для навыков "Воздушный манёвр" и "Воздушный маятник".
- Для клавиатуры и мыши улучшили навигацию по инвентарю: левый клик — выбор предмета, правый клик или двойной клик — использование.
- Добавлена функция "Точное управление" Силой Аксиомы (удержание Q или кнопки "Назад" на мыши), позволяющая перемещать объекты с высокой точностью.
Улучшения интерфейса и мини-карты
- На мини-карту добавили возможность закреплять северное направление вверху. Теперь на ней отображаются иконки расположения ключа и наковальни.
- Меню уведомлений теперь позволяет отслеживать статус испытаний и квестов, информацию о наградах и времени.
- Максимальное количество сохраненных уведомлений увеличили до 2000.
- В меню навыков появилась информация о повышении характеристик при достижении следующего уровня.
- В меню дневника добавили иконку для новых квестов.
- При приготовлении пищи одинаковые рецепты (Сытная/Обильная/Щедрая порция) теперь группируются.
Графика и производительность
- Улучшена стабильность и качество рендеринга при низком разрешении или активированном масштабировании.
- При активации FSR-RR / DLSS-RR улучшили отображение прозрачных материалов (волосы, мех, одежда).
- Для PlayStation 5 добавили опцию "Фиксированный вывод в 4K". При активации изображение выводится в 4K независимо от поддержки монитора, что делает картинку четче.
- В режиме производительности на базовой PS5 масштабирование выполняется с помощью FSR.
- Сокращено время загрузки при перемещении через Средоточие Бездны и воскрешении.
- Проведена оптимизация стабильности и производительности на всех платформах (ПК, Mac, консоли), исправлены некоторые случаи вылетов.
- Устранена проблема с падением частоты кадров во время сражений с Заклинателем ворон.
Полный список исправлений ошибок доступен в официальных примечаниях к обновлению.
ждём нормальный взлом и заценим!Как раз игру пропатчат нормально!
То есть сейчас в игру добавляют то, что должно было быть изначально, сильно конечно, чем занимались 7 лет не понятно
так и не добавили возможность спрятать шлем и щит...
Попробовал, похожа на “правильный RDR2”, по интерактивности даже больше, можно окна открывать, вещи поднимать, карабкаться. И ничего не медленно, как пишут.
Вот что не помешало бы игре, это фикс травы, даже с DLSS 4.5L все равно при движениям заметно, что трава немного пикселизируется, единственный вариант DLAA только ставить.
А когда уберут сраный гринд аванпостов и бесконечных бандитов на манер юбисофт и кулдаун на дракона В ОДИНОЧНОЙ СУКА ИГРЕ. И когда персонаж будет блеать говорить не только в некоторых катсценах? У мужика же озвучка есть почему он всё время молчит? Я молчу про битву в жир с боссами