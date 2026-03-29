Crimson Desert 20.03.2026
Для Crimson Desert вышел крупный патч 1.01.00 с призываемыми ездовыми животными и улучшением управления

AceTheKing AceTheKing

Разработчики Crimson Desert выпустили первое масштабное обновление для игры. Патч 1.01.00 добавляет в игру пять видов призываемых ездовых животных, сокращает время загрузки при телепортации и воскрешении, а также вносит множество изменений в управление и боевую систему.

Новый контент

  • В игру добавили пять ездовых животных, которых можно получить и призывать при выполнении определенных условий.
  • В регионах континента Пайвел появились сундуки с материалами. Добавлена "Монета для улучшения" — она позволяет улучшать снаряжение до 4 уровня без затрат материалов. Такие монеты можно получить за основные и фракционные квесты.
  • В меню приготовления пищи и изготовления добавили функцию "Приготовить сразу", позволяющую создавать блюда без выбора ингредиентов.
  • В личном складе появилась функция "Положить всё" (shift+ПКМ, кнопка на геймпаде).
  • Сам склад перенесли внутрь палатки в лагере Серогривых.
  • На региональные фермы добавили торговцев Продуктовых лавок.
  • Теперь знания обо всех товарах можно получить сразу за три секунды.

Управление и бой

  • Система передвижения получила серьезные улучшения.
  • При длительном нажатии кнопки бега скорость увеличивается, причем достаточно нажать ее один раз, без многократных нажатий.
  • Скорость персонажа и лошади больше не снижается, даже если не удерживать кнопку постоянно (хотя для поддержания спринта нажимать ее все же нужно).
  • Навык "Полёт" стал удобнее: снижены затраты выносливости, исправлено прерывание движения перед его применением. Теперь им можно пользоваться даже с зарегистрированными предметами снаряжения.
  • Навык "Воздушный колющий удар" переработан: анимация улучшена, при повторном использовании расход выносливости увеличивается.
  • Исправлена ошибка, из-за которой навык не срабатывал с основным оружием, кроме меча. Снижен расход выносливости для навыков "Воздушный манёвр" и "Воздушный маятник".
  • Для клавиатуры и мыши улучшили навигацию по инвентарю: левый клик — выбор предмета, правый клик или двойной клик — использование.
  • Добавлена функция "Точное управление" Силой Аксиомы (удержание Q или кнопки "Назад" на мыши), позволяющая перемещать объекты с высокой точностью.

Улучшения интерфейса и мини-карты

  • На мини-карту добавили возможность закреплять северное направление вверху. Теперь на ней отображаются иконки расположения ключа и наковальни.
  • Меню уведомлений теперь позволяет отслеживать статус испытаний и квестов, информацию о наградах и времени.
  • Максимальное количество сохраненных уведомлений увеличили до 2000.
  • В меню навыков появилась информация о повышении характеристик при достижении следующего уровня.
  • В меню дневника добавили иконку для новых квестов.
  • При приготовлении пищи одинаковые рецепты (Сытная/Обильная/Щедрая порция) теперь группируются.

Графика и производительность

  • Улучшена стабильность и качество рендеринга при низком разрешении или активированном масштабировании.
  • При активации FSR-RR / DLSS-RR улучшили отображение прозрачных материалов (волосы, мех, одежда).
  • Для PlayStation 5 добавили опцию "Фиксированный вывод в 4K". При активации изображение выводится в 4K независимо от поддержки монитора, что делает картинку четче.
  • В режиме производительности на базовой PS5 масштабирование выполняется с помощью FSR.
  • Сокращено время загрузки при перемещении через Средоточие Бездны и воскрешении.
  • Проведена оптимизация стабильности и производительности на всех платформах (ПК, Mac, консоли), исправлены некоторые случаи вылетов.
  • Устранена проблема с падением частоты кадров во время сражений с Заклинателем ворон.

Полный список исправлений ошибок доступен в официальных примечаниях к обновлению.

SERGEY-SP

ждём нормальный взлом и заценим!Как раз игру пропатчат нормально!

Benef108

То есть сейчас в игру добавляют то, что должно было быть изначально, сильно конечно, чем занимались 7 лет не понятно

MrMaximusX

так и не добавили возможность спрятать шлем и щит...

Kenn1y

Попробовал, похожа на “правильный RDR2”, по интерактивности даже больше, можно окна открывать, вещи поднимать, карабкаться. И ничего не медленно, как пишут.

Вот что не помешало бы игре, это фикс травы, даже с DLSS 4.5L все равно при движениям заметно, что трава немного пикселизируется, единственный вариант DLAA только ставить.

CoolKaz

А когда уберут сраный гринд аванпостов и бесконечных бандитов на манер юбисофт и кулдаун на дракона В ОДИНОЧНОЙ СУКА ИГРЕ. И когда персонаж будет блеать говорить не только в некоторых катсценах? У мужика же озвучка есть почему он всё время молчит? Я молчу про битву в жир с боссами

