Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.7 1 112 оценок

Для Crimson Desert вышел крупный патч 1.02.00 с расширением склада до 1000 ячеек и новыми опциями управления

AceTheKing AceTheKing

Создатели ролевого экшена Crimson Desert выпустили очередное крупное обновление. Патч 1.02.00 уже доступен на PC и Mac в Steam. Полный список изменений доступен по ссылке.

Основные изменения

  • Личный склад теперь можно расширить с 240 до 1000 ячеек. Расширение зависит от прогресса в контенте лагеря Серогривых, который состоит из пяти этапов. Базовые 240 ячеек, затем за каждое из четырех расширений лагеря дают по 100 ячеек, а финальный этап добавляет сразу 360 ячеек.
  • В лагере Пайлуна дополнительно разместили Средоточия Бездны.

Управление и бой

  • Добавлена опция выбора типа управления движением. В настройках можно выбрать один из двух вариантов: "Базовый" (для ускорения нужно удерживать клавишу бега) и "Классический" (для ускорения нужно многократно нажимать клавишу бега).
  • Изменен способ расхода выносливости у видов передвижения в зависимости от выбранного режима.
  • Упрощены условия использования Следа Бездны - теперь его можно применять даже во время передвижения (исключение составляют управление транспортом или использование навыка "Полёт").
  • Улучшено использование навыка "Полёт" - теперь его можно активировать, удерживая кнопку прыжка в воздухе. Повышена отзывчивость при вводе прыжка сразу после атаки.
  • При наложении негативного эффекта стихии теперь появляется руководство по выходу из него.

Интерфейс и графика

  • В настройки добавлена опция "Отображение шлема". Можно выбрать один из четырех вариантов: всегда показывать, показывать только во время боя, скрывать только в кат-сценах или всегда скрывать.
  • В ближайшее время добавят функцию "Скрыть оружие", которая позволит убирать снаряжение со спины персонажа.
  • Меню сохранения и загрузки игры теперь разделены, к слотам добавлены номера.
  • При использовании горячих клавиш выбранный предмет активируется мгновенно.
  • В окне продажи теперь в первую очередь отображаются товары, которые можно продать.
  • Улучшено качество масштабирования FSR на всех платформах. На PC применен FSR SDK 2.2 и повышено качество генерации кадров.
  • Исправлены проблемы с рендерингом при включенных FSR-RR/DLSS-RR, а также мерцание в верхней части экрана при настройке DLAA и HDR.

Исправления квестов и ошибок

  • В главе 6 исправили ошибку, из-за которой после сохранения или загрузки игры убийство босса не засчитывалось.
  • Также исправлена проблема в главе 11 с исчезновением ключа из инвентаря.
  • Удалена брешь в стене в определенном месте Коридора бездны.
  • Исправлены ошибки с появлением неигровых персонажей, необходимых для квестов, и другие технические проблемы.
Обновления
Комментарии:  175
вортигонт вортигонтович

хорошей игре хорошие патчи

72
MNM 777

Личный склад теперь можно расширить с 240 до 1000 ячеек.

42
LinearFelix

достали опять взлом ждать

36
Vinden

Сколько же фанатиков у этой недоигры)

35
Жан Берталь

Эта игра поставила раком ГТА , уже 300 часов наиграл, а в ГТА 5 на 20 часов не хватило

21
