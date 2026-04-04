Для Crimson Desert вышел крупный патч 1.02.00 с расширением склада до 1000 ячеек и новыми опциями управления

Создатели ролевого экшена Crimson Desert выпустили очередное крупное обновление. Патч 1.02.00 уже доступен на PC и Mac в Steam. Полный список изменений доступен по ссылке.
Основные изменения
- Личный склад теперь можно расширить с 240 до 1000 ячеек. Расширение зависит от прогресса в контенте лагеря Серогривых, который состоит из пяти этапов. Базовые 240 ячеек, затем за каждое из четырех расширений лагеря дают по 100 ячеек, а финальный этап добавляет сразу 360 ячеек.
- В лагере Пайлуна дополнительно разместили Средоточия Бездны.
Управление и бой
- Добавлена опция выбора типа управления движением. В настройках можно выбрать один из двух вариантов: "Базовый" (для ускорения нужно удерживать клавишу бега) и "Классический" (для ускорения нужно многократно нажимать клавишу бега).
- Изменен способ расхода выносливости у видов передвижения в зависимости от выбранного режима.
- Упрощены условия использования Следа Бездны - теперь его можно применять даже во время передвижения (исключение составляют управление транспортом или использование навыка "Полёт").
- Улучшено использование навыка "Полёт" - теперь его можно активировать, удерживая кнопку прыжка в воздухе. Повышена отзывчивость при вводе прыжка сразу после атаки.
- При наложении негативного эффекта стихии теперь появляется руководство по выходу из него.
Интерфейс и графика
- В настройки добавлена опция "Отображение шлема". Можно выбрать один из четырех вариантов: всегда показывать, показывать только во время боя, скрывать только в кат-сценах или всегда скрывать.
- В ближайшее время добавят функцию "Скрыть оружие", которая позволит убирать снаряжение со спины персонажа.
- Меню сохранения и загрузки игры теперь разделены, к слотам добавлены номера.
- При использовании горячих клавиш выбранный предмет активируется мгновенно.
- В окне продажи теперь в первую очередь отображаются товары, которые можно продать.
- Улучшено качество масштабирования FSR на всех платформах. На PC применен FSR SDK 2.2 и повышено качество генерации кадров.
- Исправлены проблемы с рендерингом при включенных FSR-RR/DLSS-RR, а также мерцание в верхней части экрана при настройке DLAA и HDR.
Исправления квестов и ошибок
- В главе 6 исправили ошибку, из-за которой после сохранения или загрузки игры убийство босса не засчитывалось.
- Также исправлена проблема в главе 11 с исчезновением ключа из инвентаря.
- Удалена брешь в стене в определенном месте Коридора бездны.
- Исправлены ошибки с появлением неигровых персонажей, необходимых для квестов, и другие технические проблемы.
хорошей игре хорошие патчи
достали опять взлом ждать
Сколько же фанатиков у этой недоигры)
Эта игра поставила раком ГТА , уже 300 часов наиграл, а в ГТА 5 на 20 часов не хватило