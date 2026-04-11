Для Crimson Desert вышел патч 1.03.00: с новыми навыками, множеством улучшений и поддержкой видеокарт Intel

Создатели Crimson Desert выпустили для игры новый крупный патч 1.03.00. Он уже доступен на PC (Steam, Epic Games Store) и PS5, версии для Xbox Series X/S и Mac пока в процессе выпуска.

Основные изменения

Добавлена возможность телепортироваться через карту мира во время верховой езды, падения, плавания и карабканья на стены.

Появилась опция "Отображение оружия": для ближнего боя можно выбрать "Все" или "Только выбранное", для дальнего - "Всегда" или "Только при использовании".

В лагере Серогривых улучшена инфраструктура.

Упрощен процесс обнаружения Средоточий Бездны, улучшена визуальная ясность головоломок.

Теперь можно ускорять обычные диалоги (без черных полос) со скоростью до 4х. Настройка находится в разделе "Прочее > Языки и игра".

Новые навыки

Клифф получил "Воздушный удар Ворона" (активируется нажатием уклонения после "Фокусировки" в полете).

Дамиана и Унк теперь владеют "Силой Аксиомы" и "Завесой ветра". Их "Метание щита" и "Стрельба вблизи" получили эффект "Удара пальмары".

Для Дамианы и Унка изменены клавиши "Шага в небо" и "Вертикального полета".

Управление и бой

Улучшена фиксация цели на боссах, увеличена дистанция удержания, но для некоторых гигантских боссов фиксацию отключили.

Исправлена задержка при переходе к следующей атаке после блокировки.

Починен баг с аномально высокой скоростью при комбинациях навыков.

В безопасных зонах теперь можно достать косу.

Добавлена спец-анимация для объектов, достигших предела движения.

Графика и настройки

На PC добавлена поддержка видеокарт Intel Arc.

Появились опции "Intel XeSS 3.0" и "Intel XeSS Frame Generation" (возможны артефакты на серии A-series).

Добавлена поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2.

Появились новые графические опции: "Степень смещения" и "Детализация декор-мешей".

На PS5 и Xbox Series X/S добавлена опция "Улучшенная трассировка лучей".

На PS5 Pro добавлена опция "Четкость PSSR".

Улучшено освещение в помещениях и отражения на воде.

Исправлена ошибка, из-за которой дождь выглядел слишком ярким.

Интерфейс и доступность

Добавлена возможность осматривать предметы прямо на складе.

Появилась массовая обработка при каталогизации товаров.

Изменены иконки на карте: для посещенных и непосещенных пещер, для завершенных Бездн.

В настройки доступности добавлены: область обзора камеры, положение камеры по вертикали/горизонтали, авто-вращение камеры и корректировка по направлению движения, а также минимальный размер шрифта.

Исправления квестов