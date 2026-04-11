Для Crimson Desert вышел патч 1.03.00: с новыми навыками, множеством улучшений и поддержкой видеокарт Intel

Создатели Crimson Desert выпустили для игры новый крупный патч 1.03.00. Он уже доступен на PC (Steam, Epic Games Store) и PS5, версии для Xbox Series X/S и Mac пока в процессе выпуска.
Основные изменения
- Добавлена возможность телепортироваться через карту мира во время верховой езды, падения, плавания и карабканья на стены.
- Появилась опция "Отображение оружия": для ближнего боя можно выбрать "Все" или "Только выбранное", для дальнего - "Всегда" или "Только при использовании".
- В лагере Серогривых улучшена инфраструктура.
- Упрощен процесс обнаружения Средоточий Бездны, улучшена визуальная ясность головоломок.
- Теперь можно ускорять обычные диалоги (без черных полос) со скоростью до 4х. Настройка находится в разделе "Прочее > Языки и игра".
Новые навыки
- Клифф получил "Воздушный удар Ворона" (активируется нажатием уклонения после "Фокусировки" в полете).
- Дамиана и Унк теперь владеют "Силой Аксиомы" и "Завесой ветра". Их "Метание щита" и "Стрельба вблизи" получили эффект "Удара пальмары".
- Для Дамианы и Унка изменены клавиши "Шага в небо" и "Вертикального полета".
Управление и бой
- Улучшена фиксация цели на боссах, увеличена дистанция удержания, но для некоторых гигантских боссов фиксацию отключили.
- Исправлена задержка при переходе к следующей атаке после блокировки.
- Починен баг с аномально высокой скоростью при комбинациях навыков.
- В безопасных зонах теперь можно достать косу.
- Добавлена спец-анимация для объектов, достигших предела движения.
Графика и настройки
- На PC добавлена поддержка видеокарт Intel Arc.
- Появились опции "Intel XeSS 3.0" и "Intel XeSS Frame Generation" (возможны артефакты на серии A-series).
- Добавлена поддержка AMD Radeon Anti-Lag 2.
- Появились новые графические опции: "Степень смещения" и "Детализация декор-мешей".
- На PS5 и Xbox Series X/S добавлена опция "Улучшенная трассировка лучей".
- На PS5 Pro добавлена опция "Четкость PSSR".
- Улучшено освещение в помещениях и отражения на воде.
- Исправлена ошибка, из-за которой дождь выглядел слишком ярким.
Интерфейс и доступность
- Добавлена возможность осматривать предметы прямо на складе.
- Появилась массовая обработка при каталогизации товаров.
- Изменены иконки на карте: для посещенных и непосещенных пещер, для завершенных Бездн.
- В настройки доступности добавлены: область обзора камеры, положение камеры по вертикали/горизонтали, авто-вращение камеры и корректировка по направлению движения, а также минимальный размер шрифта.
Исправления квестов
- Починен баг в 9-й главе с невозможностью завершить квест после разрушения тотемов.
- Исправлена проблема, когда предметы, полученные до активации квеста, мешали его завершению.
- Также исправлена замена ключевых персонажей (Гонтир, Анри, Бронтон, Лола) на других NPC после определенных квестов.
- Кроме того, в патче 1.01.00 уже были добавлены три новые боевые композиции для континента Пайвел, а в этом обновлении появилась еще одна для экрана загрузки.
- Всего устранено множество ошибок, включая критические вылеты, баги с интерфейсом и проблемы локализации.
Когда начал играть в Crimson Desert...
...когда прошёл игру на 100%
Вот эту игру точно взламывать не стоит в ближайший год. Пока допилят...
опять моды переустанавливать, уаааа
Короче минимум через полгода это можно трогать.
а я уже обрадовался, что время х4 можно сделать 😄