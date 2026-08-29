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Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Стимпанк
7.8 1 674 оценки

Для Crimson Desert вышел патч 2.00.01 - исправлены просадки FPS и запуск на macOS

monk70 monk70

Разработчики Crimson Desert выпустили обновление 2.00.01, которое уже доступно в Steam, Epic Games Store, PlayStation и XBOX: В Mac App Store патч будет доступен позже. Патч сосредоточен на исправлении технических ошибок и улучшении стабильности игры.

Что исправили

  • Устранена ошибка с некорректным отображением текста при выборе арабского языка;
  • Частично улучшена синхронизация губ персонажей в некоторых кат-сценах;
  • Исправлена проблема, вызывавшая падение частоты кадров в определённых ситуациях;
  • Steam (Mac): Устранён баг, из-за которого игра не запускалась в некоторых конфигурациях macOS.
Обновления 45
31
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Destroited

когда уже выпустят патч который исправляет кривые ручонки разработчиков чтобы уже закончить этот цирк и выпустить игру а не эту убогую бета-версию в раннем доступе которую чинят сотнями патчей а она как была унылой поделкой так и осталась

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