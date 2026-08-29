Для Crimson Desert вышел патч 2.00.01 - исправлены просадки FPS и запуск на macOS

Разработчики Crimson Desert выпустили обновление 2.00.01, которое уже доступно в Steam, Epic Games Store, PlayStation и XBOX: В Mac App Store патч будет доступен позже. Патч сосредоточен на исправлении технических ошибок и улучшении стабильности игры.
Что исправили
- Устранена ошибка с некорректным отображением текста при выборе арабского языка;
- Частично улучшена синхронизация губ персонажей в некоторых кат-сценах;
- Исправлена проблема, вызывавшая падение частоты кадров в определённых ситуациях;
- Steam (Mac): Устранён баг, из-за которого игра не запускалась в некоторых конфигурациях macOS.
когда уже выпустят патч который исправляет кривые ручонки разработчиков чтобы уже закончить этот цирк и выпустить игру а не эту убогую бета-версию в раннем доступе которую чинят сотнями патчей а она как была унылой поделкой так и осталась