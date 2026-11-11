Для Crimson Desert вышел второй официальный саундтрек из 42 композиций

Разработчики Crimson Desert представили второй официальный саундтрек, включающий 42 композиции. Главной особенностью релиза стало сочетание традиционных корейских народных песен и детских считалок со стилистикой западных морских шанти. Альбом охватывает как спокойные пейзажные темы и бардские баллады, так и боевую музыку.

В записи вокальных треков приняли участие приглашённые звёзды. Алеа из Saltatio Mortis исполнил «Sail Again» и дуэт «Our Home» с Кларой Сораче (которая также спела «Song of Pywel»), а Мерете Солведт отметилась в композициях «All Seems the Same» и «One Way Home». Колм Р. Макгиннесс записал «Our Oath», «On We Go» и спел с Эйвор в «We Leave None Behind». Кроме того, Эйвор выпустила дуэт «If I Fall» с вокалистом корейской рок-группы HarryBigButton Сонсу Ли, а гитарист Натан Миллс аранжировал и исполнил несколько акустических тем.

Морские шанти, основанные на корейских мотивах (Gakseori Taryeong, Jindo Arirang, Kkomaya Kkomaya и «Toad, Toad»), исполнили четыре солиста Пражского столичного хора под управлением Марека Штилеца, который также записал для альбома общие хоровые партии. Над музыкой работала международная команда композиторов во главе с аудиопродюсером Хвиманом Рю и музыкальным директором Инро Джу.

Помимо основных тем, в трек-лист вошли альтернативные версии отдельных композиций, включая записи под открытым небом (Open-Air), акустические варианты и аранжировки для соло-гитары. Также в альбом включены треки «The Voyage Continues» и «Indomitable», звучавшие в трейлерах к DLC и улучшенному изданию (Enhanced) 2026 года.

Релиз альбома состоялся вскоре после выхода патча 2.04.08, улучшившего производительность игры и исправившего ошибки в работе кораблей и системы жилья.