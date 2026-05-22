Для Crimson Desert вышло обновление 1.08.00 с прудами, детёнышами виверн и слотами для инструментов

Разработчики из Pearl Abyss выпустили новый патч 1.08.00 для ролевого экшена Crimson Desert. Главные нововведения - система прудов для разведения рыбы, возможность завести питомца-виверну и переработанные слоты снаряжения.

В локациях Волчий холм и Пайлунские казармы теперь можно построить пруды. В них разрешено выпускать рыбу из инвентаря, и она будет размножаться - скорость зависит от вида. Легендарная рыба остаётся в пруду навсегда и не умирает от перенаселения. Её больше нельзя продать, использовать или выбросить, а ранее утерянные экземпляры вернулись в инвентарь.

Появились около 20 новых видов мелких животных-питомцев, а также детёныш виверны. В будущих обновлениях его можно будет вырастить в полноценное ездовое существо. А пока диких вивернов можно временно оседлать, предварительно оглушив.

В систему экипировки добавили отдельные слоты для Инструментов. Туда переместили топор, киянку, лопату, метлу, серп, кирку, дрель или цепную пилу, а также веер. Слоты для масок и тиар перенесли во вкладку «Броня». Для Клиффа теперь доступны мушкет и дробовик. Дамиана и Унка получили новые навыки вроде «Воздушного удара ворона».

Управление и интерфейс: для фоторежима добавили горячую клавишу (P), теперь можно назначать дополнительные клавиши для любых действий и настраивать горячие клавиши для инвентаря, карты, навыков, дневника и меню. В инвентаре правой кнопкой мыши можно выбросить или осмотреть предмет. Метки на карте теперь разделены для поверхности и Бездны, а для выслеживания цели добавили специальные маркеры.

Графика и производительность: в настройки добавили параметр «Тени солнца/луны с трассировкой лучей». Снижена нагрузка на GPU при разрешении выше 4K. Исправлены многочисленные визуальные баги, включая мерцание растительности, радужный туман и остаточные изображения у стеклянных объектов. Для видеокарт Intel Arc A исправлено некорректное отображение при использовании XeSS.

Среди прочих улучшений: добавлена возможность мгновенного улучшения выбранным методом без выбора материалов, новые задания на массовое изготовление картин, увеличен шанс поймать рыбу в ловушку, улучшены текстуры костюмов. Исправлены десятки ошибок - от некорректного отображения названий и анимаций до критических багов с загрузкой и прохождением квестов. Также теперь можно «заставить замолчать» связанных преступников.