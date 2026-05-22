Для Crimson Desert вышло обновление 1.08.00 с прудами, детёнышами виверн и слотами для инструментов

Разработчики из Pearl Abyss выпустили новый патч 1.08.00 для ролевого экшена Crimson Desert. Главные нововведения - система прудов для разведения рыбы, возможность завести питомца-виверну и переработанные слоты снаряжения.
В локациях Волчий холм и Пайлунские казармы теперь можно построить пруды. В них разрешено выпускать рыбу из инвентаря, и она будет размножаться - скорость зависит от вида. Легендарная рыба остаётся в пруду навсегда и не умирает от перенаселения. Её больше нельзя продать, использовать или выбросить, а ранее утерянные экземпляры вернулись в инвентарь.
Появились около 20 новых видов мелких животных-питомцев, а также детёныш виверны. В будущих обновлениях его можно будет вырастить в полноценное ездовое существо. А пока диких вивернов можно временно оседлать, предварительно оглушив.
В систему экипировки добавили отдельные слоты для Инструментов. Туда переместили топор, киянку, лопату, метлу, серп, кирку, дрель или цепную пилу, а также веер. Слоты для масок и тиар перенесли во вкладку «Броня». Для Клиффа теперь доступны мушкет и дробовик. Дамиана и Унка получили новые навыки вроде «Воздушного удара ворона».
Управление и интерфейс: для фоторежима добавили горячую клавишу (P), теперь можно назначать дополнительные клавиши для любых действий и настраивать горячие клавиши для инвентаря, карты, навыков, дневника и меню. В инвентаре правой кнопкой мыши можно выбросить или осмотреть предмет. Метки на карте теперь разделены для поверхности и Бездны, а для выслеживания цели добавили специальные маркеры.
Графика и производительность: в настройки добавили параметр «Тени солнца/луны с трассировкой лучей». Снижена нагрузка на GPU при разрешении выше 4K. Исправлены многочисленные визуальные баги, включая мерцание растительности, радужный туман и остаточные изображения у стеклянных объектов. Для видеокарт Intel Arc A исправлено некорректное отображение при использовании XeSS.
Среди прочих улучшений: добавлена возможность мгновенного улучшения выбранным методом без выбора материалов, новые задания на массовое изготовление картин, увеличен шанс поймать рыбу в ловушку, улучшены текстуры костюмов. Исправлены десятки ошибок - от некорректного отображения названий и анимаций до критических багов с загрузкой и прохождением квестов. Также теперь можно «заставить замолчать» связанных преступников.
Пробовал играть, не зашло от слова совсем. Не знаю, может, попробовать ещё раз после всех патчей?
Ощущение, что разработчики игру выпустили, чтобы их не ругали за очередной перенос, а сейчас доделывают втихоря.
Хотелось бы конечно понимать когда они уже закончат с обновами и можно начинать играть. Это ж я надеюсь не сервис который вечно в разработке?
Ранний доступ продолжается)
О, прикольный патч. Надо обновляться) Опять качать 200 тысяч милиардов терабайт?))