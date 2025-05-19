Для Crimson Desert заявлена поддержка DLSS 4 Multi Frame Generation на релизе

Pearl Abyss официально подтвердила: ожидаемая ролевая игра Crimson Desert получит поддержку NVIDIA DLSS 4 Multi-Frame Generation уже на релизе. Об этом стало известно 19 мая в свежем анонсе компании NVIDIA, где среди нескольких игр была отдельно упомянута именно Crimson Desert — одна из самых амбициозных одиночных ролевых игр этого года.

Новая технология DLSS 4 Multi-Frame Generation призвана обеспечить более высокую производительность и плавность изображения за счёт генерации кадров с использованием нескольких предшествующих — особенно актуально для игр с насыщенной графикой и большим открытым миром. Поддержка такой технологии в Crimson Desert говорит о серьёзном техническом уровне проекта и о готовности игры к выходу на современные платформы.

Особенно примечательно, что это заявление появилось вскоре после успешного показа Crimson Desert на выставке PAX East 2025, где игроки впервые смогли опробовать демоверсию проекта. Всё это — отладка технологических решений и акцент на оптимизацию — может свидетельствовать о том, что Pearl Abyss уже близка к завершению разработки и вскоре может назвать точную дату релиза.

Напомним, Crimson Desert начиналась как MMORPG, но со временем трансформировалась в одиночную RPG с упором на динамичные бои и проработанный мир. Игра создаётся на движке собственного производства — BlackSpace Engine, и, судя по предварительным демонстрациям, проекту удалось избежать типичных для жанра проблем с производительностью и "фризами".

Crimson Desert выйдет в конце 2025 года на платформах: Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Mac.