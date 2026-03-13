Crimson Desert 20.03.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
7.8 482 оценки

Для запуска физической версии Crimson Desert на PS5 требуется обязательная загрузка 48 ГБ

monk70 monk70

Crimson Desert очень близка к релизу, и появляются различные подробности об этой масштабной экшен-RPG, в том числе тот факт, что для запуска физической версии для PS5 также потребуется обязательная загрузка 48 ГБ данных.

Хотя игра в основном находится на Blu-ray, этого, по-видимому, недостаточно для хранения всех данных, необходимых для первоначальной установки. Поэтому это не просто обязательный патч первого дня, а скорее способ завершить загрузку данных, необходимых для первого запуска игры.

На самом деле, цифровая версия Pearl Abyss занимает примерно 150 ГБ, что сложно уместить на современном оптическом диске, а Crimson Desert, похоже, имеет данные, разделённые между диском и обязательной загрузкой.

По некоторым данным, Blu-ray диск содержит примерно 77 ГБ данных, а дополнительные 48 ГБ необходимо загрузить во время первоначальной установки. Без этого, похоже, невозможно продолжить установку и запустить игру.

Это также означает, что для запуска Crimson Desert, по крайней мере в первый раз, фактически требуется подключение к интернету, но есть и хорошие новости для тех, кто не любит онлайн-подключение.

Компания Pearl Abyss подтвердила необходимость дополнительной первоначальной загрузки, но также сообщила, что в Crimson Desert можно играть полностью в автономном режиме после первоначальной установки. Таким образом, для первого запуска требуется подключение к интернету, но после этого оно больше не нужно.

kotasha

Ну что могу сказать 2 блюрей диск зажопили, а может специально не положили чтобы раньше времени игру не смогли запустить.

yariko ookami
Выглядит как калсолехолопов держат за шкирку. Диск с игрой, но без рабочей версией игры. Крутят холопами как хотят!

Выглядит как калсолехолопов держат за шкирку. Диск с игрой, но без рабочей версией игры. Крутят холопами как хотят!

Ded Chelyabinsk

Игра прям копия Dragon's Dogma 2. Совсем на редкого любителя.

sa1958

Ну это и так было понятно.

Meddypap

С такой оптимизацией как описывают, какой смысл её в целом на пс5 брать.

