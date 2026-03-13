Для запуска физической версии Crimson Desert на PS5 требуется обязательная загрузка 48 ГБ

Crimson Desert очень близка к релизу, и появляются различные подробности об этой масштабной экшен-RPG, в том числе тот факт, что для запуска физической версии для PS5 также потребуется обязательная загрузка 48 ГБ данных.

Хотя игра в основном находится на Blu-ray, этого, по-видимому, недостаточно для хранения всех данных, необходимых для первоначальной установки. Поэтому это не просто обязательный патч первого дня, а скорее способ завершить загрузку данных, необходимых для первого запуска игры.

На самом деле, цифровая версия Pearl Abyss занимает примерно 150 ГБ, что сложно уместить на современном оптическом диске, а Crimson Desert, похоже, имеет данные, разделённые между диском и обязательной загрузкой.

По некоторым данным, Blu-ray диск содержит примерно 77 ГБ данных, а дополнительные 48 ГБ необходимо загрузить во время первоначальной установки. Без этого, похоже, невозможно продолжить установку и запустить игру.

Это также означает, что для запуска Crimson Desert, по крайней мере в первый раз, фактически требуется подключение к интернету, но есть и хорошие новости для тех, кто не любит онлайн-подключение.

Компания Pearl Abyss подтвердила необходимость дополнительной первоначальной загрузки, но также сообщила, что в Crimson Desert можно играть полностью в автономном режиме после первоначальной установки. Таким образом, для первого запуска требуется подключение к интернету, но после этого оно больше не нужно.